Graves denuncias y bronca por un profesor que "manosea" a las nenas de una escuela de Dorrego

También les pidieron que "no dieran aviso a la prensa" y que ellos iban a solucionar el tema. Sin embargo, el docente sigue dando clases y esto hizo que los progenitores sacaran el asunto a la luz.

protestas-escuela-obligado-01.jpg La entrada de escuela de Dorrego cuenta con presencia policial, porque temen que los padres agredan al profesor al que acusan de acoso sexual y manoseos a las alumnas. Captura de imagen de TV

Un móvil de Radio Nihuil se hizo presente en la escuela Rafael Obligado, que está en calle Dorrego, al 1605, para dialogar con los padres que hacen guardia en el lugar, esperando una respuesta a sus protestas por el acoso sexual que sufren sus hijos menores.

El periodista Pablo Gamba dialogó con una papá, quien explicó la situación. "En realidad ha sido un manoseo. Hay nenas a las que el profesor les ha metido la mano por la remera y le ha tocado las partes íntimas por arriba. Hay niñas de primer grado a las que les ha tocado los genitales. Esto ya no tiene límites", denunció preocupado.

Denunciaron falta de acción de las autoridades

Lo grave es que este tema tan grave no es nuevo, y así lo detalló este progenitor: "El año pasado hicimos la denuncia y todo quedó en la nada. El profesor volvió a dar clases como si nada hubiese pasado. Las autoridades de la escuela no dan respuestas. Dicen que por esta semana no va a dar clases, pero ni siquiera lo someten a una pericia psicológica, para saber si está bien o está desequilibrado".

Respecto a las acciones de los directivos escolares, el hombre se quejó al aire de Radio Nihuil: "Solo lo han apartado de su cargo, pero no sabemos si va a seguir dando clases o se va a hacer algo más. Nos pidieron por favor que no llamáramos a los medios, pero no nos dan una respuesta positiva. Solo hay una respuesta negativa porque sólo lo han apartado del cargo una semana".

Informados ya de que el tema es de larga data, se lo interrogó al padre en la puerta de la escuela sobre la cantidad de denuncias que hay sobre este tipo de abuso sexual. "Hay denuncias desde el año pasado, pero quedaron en la nada porque se labraron un par de actas y nada más. Este año, al enterarse las mamás, han ido a hacer las denuncias, y la policía les ratificó que si denunciaban iban a tomar medidas", aseguró.

No sólo se pidió acción en el ámbito escolar,sino que trascendió al fuero judicial. "Fueron a la Fiscalía, a la Comisaría 25 y todo quedó en la nada. Tomaron las denuncias, pero ni siquiera lo demoraron ni lo citaron al profesor", se quejó el hombre.

El relato de las madres de la escuela Rafael Obligado

Una mamá, quien sostuvo que su hija fue víctima de las acciones de este profesor, contó su caso. "El año pasado no estaba mi hija involucrado en esto. Pero este año fui una de las mamás que hizo la denuncia porque este profesor, a mi hija que es muy callada, le dice que la quiere mucho, la abraza siempre de la cintura, a ella y a otras nenas", relató la señora.

protestas-escuela-obligado.jpg Los padres denunciantes del profesor, han colocado gran cantidad de carteles en el ingreso a las escuela para protestar por el accionar del docente. Imagen de TV

Luego detalló el accionar: "A mi hija, que es de cuarto grado, fue a la que le dijo 'vení que te voy a acomodar el bretel del corpiño, me parece que el costadito también lo tenés retorcido', y le metió la mano debajo de la remera".

La situación ha sido muy violenta para las niñas y así lo destacó una de las madres denunciante. "Mi hija lo pudo decir recién el domingo a la noche, estalló en llanto, no quiere venir a la escuela, tiene mucho miedo. Ella siente mucha vergüenza, me pidió perdón”, afirmó.

"El lunes hicimos el acta correspondiente, pero no me aseguraron nada. Dicen que lo van a apartar del cargo. Yo hasta que no lo vea no lo voy a creer", concluyó.

De los muchos padres autoconvocados al establecimiento dependiente de la Dirección General de Escuelas, otra mujer, que dijo ser mamá de una nena de 10 años que cursa el 4° grado, aportó la experiencia vivida por su hija: "Dice que el profesor las amenaza y les dijo que les iba a hacer algo. Ellas corrieron al baño. Son seis o siete nenas, que corrieron todas juntas, porque tienen miedo de que él les hiciera algo. Por eso yo vine a hablar con los directivos".

Según la madre, el profesor, que da Educación Física en el turno tarde desde 1° a 7° grado, "hasta el lunes, él entró a la escuela como si nada. Estando nosotras adentro labrando el acta en su contra. Estuvo sentado en la cocina tomándose un té. El supervisor me contestó que ellos cuidan la integridad del profesor porque los padres le querían pegar. Es el mismo supervisor que me labró un acta, pero nunca hizo nada".

Para resguardar la integridad física del denunciado y evitar desmanes, estuvo la Policía al mediodía y a las 18 (salida del turno), pero según los protestantes, "los padres no querían pegarle", dijo la mujer entrevistada.

El tema de las denuncias judiciales, que son dos en total, no son sólo por el manoseo a las niñas, y así lo expresó la mamá que daba su testimonio en el programa Mediodía, de Nihuil. "Las demás mamás estamos citadas para ir haciéndole diferentes denuncias, porque es agresivo. Les pega a los niños, le ha pegado a un nene de primero, los insulta y dice malas palabras".

Para concluir, esta madre apuntó a que "los directivos dicen que todo lo del año pasado (las denuncias) era mentira, que los niños hicieron una broma y después lo desmintieron y todo quedó en la nada". Y agregó respecto a esta jornada en particular: "Solo salió la vicedirectora, que nos pidió que no llamáramos a los medios, que se iban a hacer cargo de separarlo del cargo. El lunes estuvimos hasta las 20 y él estaba adentro de la escuela".