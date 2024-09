Dejaron todo para formar una comunidad musulmana en un pueblo de Mendoza y brindan experiencias turísticas

“Nosotros somos parte del sufismo, la parte mística del Islam. Es un camino espiritual donde uno toma la mano de un maestro, quien está conectado a una cadena ininterrumpida hasta el Profeta Muhammad”, comenta Rashida a Diario UNO.

Rashida.jpeg Rashida dejó hace 20 años su vida en Rosario para formar parte de esta comunidad en La Consulta

Cada miembro al elegir vivir así adopta ciertos principios que rigen su día a día: hermandad, respeto mutuo y la vida simple en un entorno natural.

Escogieron San Carlos, fue su maestro quien les recomendó un lugar lejos de las grandes ciudades. Un sitio donde llevar una vida más simple y rodeados de montañas, con amplios espacios verdes y agua; dónde pudiesen construir casas sustentables, de barro, madera o piedra para conectar con la naturaleza, que les permita cultivar sus alimentos libres de productos químicos.

En ese mismo predio, que ellos veían como un verdadero paraíso, se instaló Joaquín Muchnik, nombrado Wwakil Abdul (en sufí “el servidor del guardián”). Él es terapeuta y en sus consultas integra diversas terapias, como Gestalt, Coaching, PNL, bioenergética o cambio generativo.

Joaquin Sufi 2.jpeg Wwakil Abdul, Joaquín, junto a dos amigos también seguidores del sufismo.

“Nosotros seguíamos al maestro sufi llamado Nazim. Este maestro hablaba mucho de la vida de campo, de devolverle a la naturaleza y salir de las ciudades. Inclusive, antes del año 2000 recomendaba a la gente sacar la plata del banco y que no esté enroscada con la vida en la ciudad -recuerda Joaquín y añade- decía que se iba a poner difícil, especialmente para los argentinos”.

Esta comunidad, a la cual pertenecen Rashida, Wwakil Abdul y decenas de personas más, comenzó a gestarse hace más de 20 años. En aquel entonces, cuando decidieron instalarse en ese tranquilo y silencioso lugar de La Consulta, los locales miraron con asombro su llegada. Sus vestimentas, en las que se incluían turbantes, camisas y babuchas holgadas, despertaban desconfianza y provocaban murmullos.

Quizás era el miedo a lo desconocido, a lo distinto o “fuera de la regla” lo que llamaba la atención de los pobladores. Sin embargo, muchos otros se acercaban por curiosidad para saber de qué se trataba este colectivo, cuáles eran sus rutinas, filosofía, creencias y por qué habían decidido hacer de este pequeño oasis de Mendoza su nuevo hogar.

Joaquín comparte cómo fueron esos primeros meses y admite que no fue fácil ser parte de la sociedad de esta zona del Valle de Uco. “Al principio, nosotros nos copamos por amor a este maestro y copiamos esta cosa exterior rara turca, porque él tenía todo una onda muy hacia lo tradicional del Imperio Otomano y hacia la vestimenta. Esto, en el entorno de La Consulta en el año 2000, era como raro, muchos se preguntaban qué están haciendo estos acá. Pero nunca sentí algo agresivo o descalificante. Sí una cosa tal vez de no apertura, que uno siente en general en Mendoza y no me pasa por ahí en otros lugares de Argentina, donde siento que la gente está más receptiva o más abierta a conectar”.

Pese a ello, Joaquín asegura que disfruta ser parte de este colectivo. “Creo que se mantuvo lo esencial que nos une, más allá de que varios fuimos tomando otras formas externas. Todo este desarrollo que fuimos haciendo en lo individual, de crecimiento interno, permitió poder devolver a las personas todo lo que aprendimos, a través de métodos terapéuticos diversos”.

Camino hacia el turismo holístico

Rashida sufi 1.jpeg La comunidad ofrece diversas terapias holísticas a locales y visitantes.

Con el tiempo los miembros comenzaron a interactuar con el resto de la población de la zona y a compartir sus rutinas y las diferentes terapias que muchos de los sufis realizaban. Así, parte de esta comunidad sufi musulmana fue dándole forma a sus proyectos e integrándolos entre sí como parte de una experiencia de turismo holístico, algo innovador para Mendoza.

La experiencia incluye Spa & Sauna, plantaciones de flores de lavanda, cosmética natural, constelaciones familiares, biodecodificacion, reiki, gemoterapia, flores de Bach, astrología, couch en Eneagrama, couch Ontológico, reflexología, Registro Akashicos.

Quienes se encargan de brindar estas terapias complementarias vieron que llegaban hasta el lugar visitantes de distintas partes de la provincia y el país con la intención de vivir una experiencia holística en un entorno natural. Es así, que se sumaron también en el mismo predio hospedajes para quienes quisieran pasar más de un día compartiendo con los miembros del colectivo. Como el complejo de cabañas de Joaquín, Uco Carpe Diem, donde además de brindar terapias se organizan retiros y encuentros holísticos.

“Muchos pueden tener una experiencia completa para familias, amigos, parejas y llevarse en todos los sentidos la sanación de la naturaleza combinada con terapias alternativas”, asegura Rashida, dueña del emprendimiento Entre Lavandas. El mismo está rodeado de 200 plantas de lavanda con las cuales elabora productos de cosmética natural; además, ofrece experiencias de yoga, tarot terapéutico, ceremonias de sahumo, meditaciones guiadas grupales.

“San Carlos es mi lugar en el mundo, siempre supe que elegiría un lugar rodeado de naturaleza, no podría vivir en el cemento”, concluye Rashida y añade: “La comunidad me permite encontrarme con mi mejor versión”.

