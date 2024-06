Dejarás de comer carne después de conocer este descubrimiento de Harvard

El descubrimiento que puede hacerte dejar la carne

harvard.jpg El descubrimiento se realizó en una escuela de salud de Harvard.

El estudio analizó las dietas y pesos de 123,332 adultos sanos desde 1986 hasta 2018. Los participantes informaron sobre sus dietas y pesos cada cuatro años. Los científicos puntuaron las dietas en cinco categorías: totalmente baja en carbohidratos (TLCD); baja en carbohidratos basada en proteínas y grasas animales (ALCD); baja en carbohidratos basada en proteínas y grasas vegetal (VLCD); saludable baja en carbohidratos (HLCD), que enfatiza las proteínas de origen vegetal, las grasas saludables y menos carbohidratos refinados; y dieta no saludable baja en carbohidratos (ULCD), que hacía hincapié en las proteínas de origen animal, las grasas no saludables y los carbohidratos provenientes de fuentes no saludables como panes y cereales procesados.

La dieta más efectiva

El descubrimiento reveló que las dietas basadas en vegetales y carbohidratos saludables están asociadas con menor aumento de peso a largo plazo. Los participantes que aumentaron su adherencia a TLCD, ALCD y ULCD ganaron más peso que aquellos con HLCD. Estas asociaciones fueron más pronunciadas en personas jóvenes, con sobrepeso u obesidad y menos activas físicamente.

Qi Sun, profesor asociado en el Departamento de Nutrición, subrayó: "No todas las dietas bajas en carbohidratos son iguales. Nuestros hallazgos podrían cambiar la percepción de las dietas bajas en carbohidratos".

vegetariano.png Las dietas bajas en carbohidratos que se basan en plantas son más efectivas.

Este descubrimiento de Harvard tiene implicaciones para la salud pública. Las dietas vegetales no solo son efectivas para el control del peso a largo plazo. También promueven una alimentación más saludable. Las dietas bajas en carbohidratos basadas en productos animales y carbohidratos refinados pueden causar aumento de peso y otros problemas de salud, a pesar de que actualmente son algunas de las más elegidas.