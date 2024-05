Un descubrimiento demuestra el elegante arte que ya se dominaba hace más de dos milenios

Para preservar y revitalizar Side, se implementó un plan maestro en 2013, convirtiendo la ciudad en un sitio arqueológico de tercer grado, lo que la protege y previene la construcción ilegal. El Proyecto de Diseño Urbano de Side, preparado por el Municipio de Manavgat, centró sus esfuerzos en demoler construcciones ilegales y reconstruir edificaciones en armonía con el tejido histórico de la ciudad.

Side fue una de las ciudades portuarias más importantes de Panfilia en tiempos antiguos. Construida sobre una península de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, su historia se remonta al siglo VIII a.C. El nombre Side significa "granada" en la lengua de los luvitas, uno de los pueblos más antiguos de Anatolia.

Desde el siglo VII a.C., la ciudad estuvo bajo el dominio de diversos imperios, incluyendo los lidios, persas, reinos helenísticos, romanos, selyúcidas y otomanos. A partir del siglo XII, los habitantes de Side comenzaron a abandonar la ciudad debido a los saqueos y ataques de reinos vecinos, migrando principalmente a Antalya. A pesar de esto, la ciudad mantuvo su relevancia histórica y fue objeto de estudio de la arqueología desde la década de 1940.

El hallazgo del mosaico de Kalliope se anunció en la cuenta oficial de redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía. "Como parte de nuestro proyecto Patrimonio para el Futuro, continuamos descubriendo los misterios del mundo antiguo mientras preservamos nuestro patrimonio histórico y cultural", expresaron.

Embed - A mosaic floor from the 2nd century was discovered in ancient city of Side, southern Türkiye