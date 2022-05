Decidió arrancar un proceso de "destransición" para dejar de ser una chica trans

► TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Vigil organizó un encuentro en Mendoza con los mejores chef de Latinoamérica

Luego de cinco años decidió cambiar su nombre de Milena a Emiliano y pasar por un nuevo proceso llamado "destransición de género", que según el National Center for Transgender Equality, significa “volver a vivir el sexo asignado al nacer”. El joven tomó la iniciativa de retirarse la silicona y volver a tener el pecho plano, a su vez reducir el tamaño de sus labios.

Vuelve-a-ser-varon-tras-ser-chica-proceso-destransición2.jpg Luego de cinco años decidió cambiar su nombre de Milena a Emiliano.

A los 15 años siendo un chico confundido en cuanto a su orientación sexual sin saber si le gustaban los hombres o las mujeres, fue a una fiesta de disfraces vestido de "travesti" sin saber que ese "disfraz" se convertiría en parte de su vida. Al pasar los años comenzó hacer show como transformista con pelucas, tacos y brillos armando su personaje de Milena, pero en el momento en el que regresaba a su casa volvía a ser Emiliano.

Un personaje que se fue empoderando con el pasar de los tiempos

El joven confesó a Infobae que “Milena empezó siendo un personaje, pero enseguida encontré un empoderamiento que no había sentido nunca antes". Además, añadió que “llegó un momento en el que ya no quería volver y sacarme todo. Cuando terminaba la noche yo quería seguir con mi pelo largo, mi corpiño, mi bombacha, quería seguir siendo esa mujer fuerte”.

En la noche de Año Nuevo de 2016, Emiliano dejó de ser él y comenzó a llamarse Milena y le pidió al resto de las personas que lo empezaran a tratar con pronombres femeninos. Por otro lado, confesó que nunca llegó a tener el apoyo de sus familiares, pero aun así decidió hacer oído sordo y comenzó con el proceso de transición.

A su 21 años entró al quirófano por primera vez para colocarse implantes mamarios y rellenarse los labios con ácido hialurónico, pero para entonces ya tenía extensiones en el pelo y usaba unas trucadoras muy apretadas (son bombachas que contienen los genitales), ya que siempre creyó que aun siendo una mujer trans debía verse como una mujer biológica.

En el momento en el que arrancó con su transición comenzó a trabajar como trabajadora sexual. "Yo había intentado trabajar en un local de ropa en el que me habían aceptado como era, pero me pagaban muy poco. Lo que veía era que en ningún trabajo que yo pudiera conseguir con 18 años, sin experiencia y siendo trans me iban a pagar tanto como en el trabajo sexual”, siguió con su relato a Infobae.

Vuelve-a-ser-varon-tras-ser-chica-proceso-destransición1.jpg Emiliano confesó que nunca llegó a tener el apoyo de sus familiares.

Un empoderamiento que terminó en proceso de "destransición"

Durante cinco años Emiliano fue Milena, pero con el pasar de los tiempo las cosas lo empezaron a incomodar. Por un lado el esfuerzo de retratar una imagen femenina.

En época de pandemia decidió publicar en sus redes sociales un video titulado como "Confesiones" donde relata lo siguiente: "A los 22 años empecé a extrañar eso de ser un chico. Extraño tirarme de cabeza al mar y que no se me salga una teta para acá, se me salga un huevo para allá, todos los pelos en la cara, ahogada. Ser trans es complicado".

En esa transmisión fue cuando anunció que iba a empezar a atravesar un proceso de "destransición" ya que la "hermosura" de Milena "tenía un costo".

"Tampoco quería seguir estrujando mis partes íntimas. No quería tampoco sentir eso que te hacen sentir los varones cuando sos una chica trans, que te quieren acá, entre cuatro paredes, pero después con vos no quieren ir ni al kiosco. La verdad es que yo admiro a las mujeres, ni hablar a las mujeres trans. Ser varón en este mundo es mucho más fácil, yo como chico no estaba acostumbrado a ese tipo de rechazos", expresó.

Un relevamiento del National Center for Transgender Equality hecho en 2015, demuestra que de 30.000 personas trans casi un 8% han decidido atravesar por ese tipo de proceso de "destransición".

Fuente Infobae.