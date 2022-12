► TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina derrotó 3-0 a Croacia y se metió en la gran final del Mundial Qatar 2022

Con el permiso y aval de la Municipalidad de Tunuyán, la idea de Darío se transformó en una fiesta en la previa al choque semifinalista de la Scaloneta, y la plaza principal de la ciudad se transformó en una danza de tijeras, color y banderas en la mañana de este martes.

peluquero-tunuyán-banderita-dibu-03.jpg Listo el look del Dibu Martínez. Darío Rodríguez y sus colaboradores le hicieron el corte de pelo y la banderita argentina en forma gratuita a los chicos en la plaza de Tunuyán. Gentileza Darío Rodríguez

Una colorida peluquería a cielo abierto por el Dibu Martínez

"La bandera del Dibu se hizo viral y nos motivó a Micaela Ortiz, que me acompañó con todo lo que fue el color; y Ramiro García, que ayudó con los cortes (de pelo)", explicó Darío.

"La gente de la Municipalidad me habilitó un lugar en la plaza, y pudimos armar un stand ahí, junto a la combi que ellos tienen ploteada con la Scaloneta y todo quedó en Modo Mundial", detalló el barbero sobre el encuentro de este martes.

"Esta selección argentina nos ha inducido a ser fanáticos nuevamente, y el corte de pelo del Dibu Martínez, con la bandera, nos dio la idea de hacer gratis el corte para los niños y pintarles la celeste y blanca, para apoyar a la selección argentina" "Esta selección argentina nos ha inducido a ser fanáticos nuevamente, y el corte de pelo del Dibu Martínez, con la bandera, nos dio la idea de hacer gratis el corte para los niños y pintarles la celeste y blanca, para apoyar a la selección argentina"

peluquero-tunuyán-banderita-dibu-02.jpg Mica aplicando la pintura especial tras el corte de pelo a los pequeños hinchas tunuyaninos de la selección argentina. Gentileza Darío Rodríguez

La impronta de los estilistas tunuyaninos fue totalmente gratuita y así se organizó. "Cuando surgió la idea de las banderitas en el pelo, lo consulté con dos amigos que son clientes y están en la Muni, y me dieron el okey. Así que esta mañana dejamos la barbería y nos fuimos a la plaza central a encontrarnos con los pequeños hinchas", relató Darío.

Darío comentó que tras el triunfo de la celeste y blanca, había hablado con su novia, anticipándose a que ahora van a tener que repetir, ya que todos van a querer hacerse la banderita como cábala para la final del domingo. "Va a ser una locura, todos van a querer que le hagamos el corte y la pintura para la final", aseguró el estilista.

Luego agregó: "Todo se hizo en forma gratuita, así que apenas terminó el partido con Croacia, y finalice esta entrevista, nos vamos a abrir la peluquería, para recuperar la mañana perdida. No ganamos dinero, pero vivimos una mañana de mucha alegría con la gente".

peluquero-tunuyán-banderita-dibu-01 (2).jpg El stand a full en la plaza de Tunuyán. Armaron un gazebo con la peluquería al aire libre y atendieron gratis, no sólo a los chicos, sino también a muchos adultos que querían el look del arquero de la Selección.

Las pasiones: entre las tijeras y la "redonda"

Rodríguez, conocido como Daro en la ciudad valletana, hace 21 años que se dedica a la peluquería, y la tomó con la misma pasión que tiene por el fútbol. "Soy bostero a muerto. Y sigo mucho al Tomba, que nos genera apego como mendocinos y para apostar un poco por nuestro fútbol. Además soy de Chilecito, así que sigo al Deportivo en la Liga Sancarlina", explicó el dueño de la peluquería El Barba.

Antes de meterse de lleno al mundo de los peluqueros, también se calzó los cortos y jugó al fútbol. "Cuando era más joven jugaba en el Deportivo Chilecito -La Academia- y también lo hice luego en Banfield, los dos equipos del pueblo. Luego hubo que largar para dedicarse a trabajar", comentó Darío sobre su amor por el balompié.

peluquero-tunuyán-banderita-dibu-04.jpg Pasión por la Scaloneta a full. Así lo demuestra orgulloso Darío Rodríguez, dueño de la peluquería El Barba, donde hizo pintar un mural alusivo a la selección argentina Gentileza Darío Rodríguez

Al consultarle sobre el puesto en que jugaba, dijo que de "seis". Respecto a si era de los "ásperos" o de los virtuosos, confesó que "los que me vieron, dicen que era de buen trato con la pelota. Yo quería jugar de nueve, pero no me dejaban, iba a la defensa", impronta estética que ahora ejercita en su profesión.

"La verdad que la peluquería me ha despertado más pasión que el fútbol, y la balanza se inclina más para el lado de la profesión, que realmente amo", concluyó Darío Rodríguez, quien no quiso arriesgar pálpitos para la final. "Que sea lo que Dios disponga", cerró.

