Dibu Martínez le trajo tranquilidad a la Selección argentina antes del Mundial 2026

"Con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", dijo estar Dibu una vez terminado su primer día de entrenamientos en Estados Unidos.

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El marplatense se quebró el dedo anular en el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League entre Friburgo y Aston Villa, el cual culminó con el equipo inglés campeón por 3-0. Luego del encuentro se supo por el mismo Dibu que jugó con el dedo quebrado, lo que encendió las alarmas en el mundo del fútbol a pocos días del inicio del Mundial.

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La respuesta de Emiliano 'Dibu' Martínez cuando le preguntaron por la fractura que sufrió en su mano derecha y que ponía en duda su participación en el arranque del Mundial con Argentina. pic.twitter.com/vftrKBMn43 — Corta (@somoscorta) June 3, 2026

Aunque la evolución es buena, Lionel Scaloni no contará con él en los amistosos previo al debut, que se disputarán el sábado 6 y martes 9 de este mes ante Honduras e Islandia, respectivamente.

Quién reemplazará al Dibu Martínez en los amistosos previos al Mundial 2026

Gerónimo Rulli se entrenó con el once titular de la Selección argentina en lugar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha.

Lo más probable es que Rulli ataje en el amistoso del sábado ante Honduras, aunque para el debut en el Mundial ya estará disponible Martínez.

Los otros arqueros que tiene Scaloni en Kansas City son Juan Musso, el arquero de River Santiago Beltrán quien se incorporó para la gira previa y el juvenil de Tigre Máximo Leguizamón, sparring para las prácticas.