Además, en un gesto honorífico, se consideró que la Gran Pirámide de Guiza sería la octava maravilla, dada su condición de única construcción en pie que también figuraba en las listas antiguas de hace más de 2.000 años.

Las Nuevas 7 Maravillas Oficiales del Mundo abarcan todo el lapso de la historia humana, desde el primer momento en que el hombre comenzó a dejar su huella en la Tierra, hasta el año 2000 d.C.

Cuándo se vuelven a elegir

Para el proceso de elección, New7Wonders ha creado una plataforma global de votación para la participación democrática y el consenso mundial sobre qué constituye la Memoria Global. Al emitir cientos de millones de votos a través de la plataforma New7Wonders, las personas crean listas de maravillas, artificiales, naturales, urbanas y simbólicas.

No hay un calendario establecido para volver a elegir las Siete Maravillas del Mundo.

La lista de las Nuevas Siete Maravillas, en cambio, fue el resultado de una votación mundial por internet, teléfono y mensajes de texto, organizada por la empresa New Open World Corporation. Esta votación fue un evento mediático y comercial, no un proceso oficial de ninguna organización internacional.

no hay una fecha prevista para una nueva elección de las Siete Maravillas del Mundo. La elección de 2007 fue un evento único y no hay planes de repetir el proceso.