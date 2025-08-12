Inicio Sociedad Ciudad
La "ciudad" de América Latina bajo el agua que deja a la arqueología maravillada y que podría cambiar la historia

Arqueólogos descubrieron estructuras en América Latina que parecen ser una ciudad y que podría cambiar el rumbo de la historia.

Valentina Araya
Valentina Araya
La mayor parte de la superficie del mundo está cubierta por agua, por eso no es de sorprender que la arqueología siga desvelando ciudades que se encuentra bajo el océano. En las últimas décadas, una "ciudad" en América Latina ha logrado captar la atención por su potencial de cambiar la historia de la humanidad.

El primer contacto con esta ciudad comienza hace veinte años atrás, cuando un grupo de exploradores canadienses cartografiaban el fondo del mar y detectó un patrón inusual. Te contamos de que se trata y la importancia para América Latina y para el mundo.

La "ciudad" de América Latina bajo el agua que deja a la arqueología maravillada

Lo que desvelo la arqueología en las costas de Cuba fueron estructuras de piedra perfectamente alineadas, como si fueran calles y restos de edificaciones. Según los primeros cálculos, estas formaciones podrían tener hasta 6.000 años, lo que las haría 1.500 años más antiguas que las pirámides de Egipto. De confirmarse, implicaría que una civilización avanzada ya levantaba estructuras monumentales mucho antes de lo que creíamos posible.

Según el grupo LADbible, la comunidad científica reaccionó con cautela. Pues esta "ciudad en América Latina" podría tratarse de formaciones geológicas, la naturaleza puede crear formas sorprendentes y que no se debía descartar un origen natural.

Las imponentes estructuras bajo las costas de Cuba

¿Por qué es importante esta ciudad de América Latina para el mundo?

Lo que sorprende y la problemática que plantea esta ciudad en América Latina es:

  • La profundidad a la que se encuentran: esta "ciudad" se encuentra a unos 650 metros
  • Plantea un problema: para haber llegado hasta ahí por cambios en el nivel del mar, deberían tener cerca de 50.000 años, una cifra que pone en entredicho cualquier teoría humana convencional.
  • Desde 2005, el sitio no ha sido estudiado en profundidad. Las dificultades logísticas, el alto coste de las exploraciones y la falta de consenso han dejado a esta “ciudad perdida” en un limbo entre la ciencia y el mito. Incluso algunos aventureros han llegado a compararla con la legendaria Atlántida, aunque sin pruebas sólidas que respalden esa afirmación.

Las ruinas submarinas ubicada frente a la costa de la península de Guanahacabibes, en Cuba, siguen esperando. Podrían ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia o simplemente una curiosa obra de la naturaleza. Lo único seguro es que, hasta que nuevas expediciones se sumerjan para investigarlas, el misterio seguirá flotando, intacto, bajo las aguas de América Latina.

