La "ciudad" de América Latina bajo el agua que deja a la arqueología maravillada y que podría cambiar la historia

Según el grupo LADbible, la comunidad científica reaccionó con cautela. Pues esta "ciudad en América Latina" podría tratarse de formaciones geológicas, la naturaleza puede crear formas sorprendentes y que no se debía descartar un origen natural.
Ciudad sumergida
Las imponentes estructuras bajo las costas de Cuba
¿Por qué es importante esta ciudad de América Latina para el mundo?
Lo que sorprende y la problemática que plantea esta ciudad en América Latina es:
- La profundidad a la que se encuentran: esta "ciudad" se encuentra a unos 650 metros
- Plantea un problema: para haber llegado hasta ahí por cambios en el nivel del mar, deberían tener cerca de 50.000 años, una cifra que pone en entredicho cualquier teoría humana convencional.
- Desde 2005, el sitio no ha sido estudiado en profundidad. Las dificultades logísticas, el alto coste de las exploraciones y la falta de consenso han dejado a esta “ciudad perdida” en un limbo entre la ciencia y el mito. Incluso algunos aventureros han llegado a compararla con la legendaria Atlántida, aunque sin pruebas sólidas que respalden esa afirmación.
Las ruinas submarinas ubicada frente a la costa de la península de Guanahacabibes, en Cuba, siguen esperando. Podrían ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia o simplemente una curiosa obra de la naturaleza. Lo único seguro es que, hasta que nuevas expediciones se sumerjan para investigarlas, el misterio seguirá flotando, intacto, bajo las aguas de América Latina.