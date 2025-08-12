La "ciudad" de América Latina bajo el agua que deja a la arqueología maravillada y que podría cambiar la historia

El primer contacto con esta ciudad comienza hace veinte años atrás, cuando un grupo de exploradores canadienses cartografiaban el fondo del mar y detectó un patrón inusual. Te contamos de que se trata y la importancia para América Latina y para el mundo.

Ciudad sumergida (1)

La "ciudad" de América Latina bajo el agua que deja a la arqueología maravillada

Lo que desvelo la arqueología en las costas de Cuba fueron estructuras de piedra perfectamente alineadas, como si fueran calles y restos de edificaciones. Según los primeros cálculos, estas formaciones podrían tener hasta 6.000 años, lo que las haría 1.500 años más antiguas que las pirámides de Egipto. De confirmarse, implicaría que una civilización avanzada ya levantaba estructuras monumentales mucho antes de lo que creíamos posible.