¿Cuántos años y hombres costó la construcción más icónica de China? Así fue cómo se edificó la gran muralla

Una de las construcciones más emblemáticas de China es la gran muralla, sin embargo, son pocas las personas que conocen su historia

La Gran Muralla China es una de las construcciones más impresionantes y emblemáticas del mundo, no solo por su tamaño, sino también por la historia y el esfuerzo humano que hay detrás.

Sobre esta construcción existen cientos de mitos, como por ejemplo que se ve desde el espacio, lo cual es falso. Poco es el conocimiento que se tiene sobre esta emblemática edificación de China. Te contamos sobre cuánto tiempo y cuántos hombres se necesitaron para construirla.

La Gran Muralla China

La gran muralla China no fue construida de una sola vez ni por un solo emperador, sino que es el resultado de varios siglos de trabajo. Según National Geographic su construcción comenzó alrededor del siglo III a.C., durante la dinastía Qin, bajo el mando del emperador Qin Shi Huang, y continuó a lo largo de más de 2.000 años, con aportes y ampliaciones durante las dinastías Han, Sui, Ming y otras.

Para la edificación de esta construcción única en el mundo es difícil calcular la cantidad de hombres que participaron en ella, se estima que, en total, más de un millón de trabajadores participaron en la construcción de la muralla, incluyendo soldados, campesinos y prisioneros. Las condiciones fueron durísimas: trabajos en terrenos escarpados, climas extremos y una logística compleja para transportar piedras, tierra y materiales.

¿Cuál era el objetivo de esta construcción?

El objetivo principal de esta gigantesca construcción era proteger al imperio de China de invasiones y ataques de pueblos nómadas del norte. Además, servía para controlar las rutas comerciales y facilitar la comunicación entre diferentes regiones. Algunas curiosidades y datos importantes de la gran muralla China son:

  • Durante la construcción de la Gran Muralla se inventó la carretilla y fue de gran utilidad para el transporte de materiales
  • La muralla mide aproximadamente 21.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y valles.
  • Es símbolo de la resistencia y la capacidad organizativa de China, un monumento que recoge siglos de historia
  • En 2007 fue declarada como una de las maravillas del nuevo mundo
  • La Gran muralla china es el lugar más visitado del mundo

