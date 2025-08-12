¿Cuántos años y hombres costó la construcción más icónica de China? Así fue cómo se edificó la gran muralla

Para la edificación de esta construcción única en el mundo es difícil calcular la cantidad de hombres que participaron en ella, se estima que, en total, más de un millón de trabajadores participaron en la construcción de la muralla, incluyendo soldados, campesinos y prisioneros. Las condiciones fueron durísimas: trabajos en terrenos escarpados, climas extremos y una logística compleja para transportar piedras, tierra y materiales.
¿Cuál era el objetivo de esta construcción?
El objetivo principal de esta gigantesca construcción era proteger al imperio de China de invasiones y ataques de pueblos nómadas del norte. Además, servía para controlar las rutas comerciales y facilitar la comunicación entre diferentes regiones. Algunas curiosidades y datos importantes de la gran muralla China son:
- Durante la construcción de la Gran Muralla se inventó la carretilla y fue de gran utilidad para el transporte de materiales
- La muralla mide aproximadamente 21.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y valles.
- Es símbolo de la resistencia y la capacidad organizativa de China, un monumento que recoge siglos de historia
- En 2007 fue declarada como una de las maravillas del nuevo mundo
- La Gran muralla china es el lugar más visitado del mundo