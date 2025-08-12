¿Cuántos años y hombres costó la construcción más icónica de China? Así fue cómo se edificó la gran muralla

Sobre esta construcción existen cientos de mitos, como por ejemplo que se ve desde el espacio, lo cual es falso. Poco es el conocimiento que se tiene sobre esta emblemática edificación de China. Te contamos sobre cuánto tiempo y cuántos hombres se necesitaron para construirla.

La Gran Muralla China

¿Cuántos años y hombres costó la construcción más icónica de China? Así fue se edificó la gran muralla

La gran muralla China no fue construida de una sola vez ni por un solo emperador, sino que es el resultado de varios siglos de trabajo. Según National Geographic su construcción comenzó alrededor del siglo III a.C., durante la dinastía Qin, bajo el mando del emperador Qin Shi Huang, y continuó a lo largo de más de 2.000 años, con aportes y ampliaciones durante las dinastías Han, Sui, Ming y otras.