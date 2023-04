Cuatro postulados para la Justicia mendocina lograron el aval necesario para asumir como jueces

Dando cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento Interno del Senado, se desarrolló esta instancia en el auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres, en el primer subsuelo de la Peatonal Sarmiento 247 Ciudad, en virtud de los pedidos de acuerdo elevados por el gobernador Rodolfo Suarez.

El primer expediente analizado fue el 78.739 para la designación de la jueza de Familia -GEJUAF Guaymallén 1º- a la doctora Gabriela Cecilia Nievas, quien logró reunir 150 adhesiones, sin impugnaciones.

Gabriela Cecilia Nievas.jpg Gabriela Cecilia Nievas, una de las candidatas a jueza que presentó el Poder Ejecutivo.

Más tarde se trató el expediente 78.740 a través del cual se quiere designar como jueza civil 1º a la doctora María Angélica Gamboa, la cual obtuvo 202 adhesiones, sin impugnaciones.

Maria Angelica Gamboa.jpg

En tercer término, se escucharon las adhesiones del expediente 78.741, que eleva el pedido de acuerdo para designar juez del Juzgado Penal Colegiado 2º a la doctora Sonia Amalia Yornet Grassi, quien reunió 238 adhesiones, sin impugnaciones.

Sonia Amalia Yornet Grassi.jpg Sonia Amalia Yornet Grassi.

Finalmente fue tratado el expediente 78.742 que propone al doctor Marco Alfredo Martinelli como Juez del Juzgado Penal Colegiado 4º, el profesional logró 112 avales sin impugnaciones.

Marco Alfredo Martinelli .jpg Marco Alfredo Martinelli fue el cuarto postulante que fue presentado en la audiencia pública del Senado.

Acompañaron a Rubio en esta audiencia los senadores Martín Kerchner Tomba, Germán Vicchi y las senadoras Natacha Eisechlas, Mercedes Rus, Mercedes Derrache, Mariana Zlobec y Gabriela Testa. También estuvo el secretario legislativo David Saez.

En las audiencias públicas podrá participar el público en general, pero sólo se le concederá la palabra a quienes oportunamente hayan formulado adhesiones o impugnaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 bis.

Sus expresiones podrán versar exclusivamente sobre los términos de sus presentaciones, no pudiendo agregar en la oportunidad nuevos elementos que el postulante no haya podido compulsar a efectos de su defensa. Salvo autorización expresa del presidente de la comisión, los impugnantes no podrán replicar en la audiencia, ni el postulante explayarse sobre aspectos que no hagan a la impugnación. Los pliegos serán votados en la próxima sesión de la Cámara Alta.

