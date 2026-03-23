Cuánto ganará un jubilado de ANSES en abril

De acuerdo a lo informado por ANSES, a pesar de que falta la oficialización mediante un comunicado oficial, el incremento será del 2,89%, cifra que corresponde al IPC registrado en febrero. Gracias a este incremento, los jubilados superarán la barrera de los 380 mil pesos.

A esta cifra se le sumará, una vez más, el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado en ese valor desde hace varios meses. Al combinar ambos montos, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $450.286,25 en el cuarto mes del año.

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De esta manera, los jubilados de la mínima de ANSES superarán los 450 mil pesos en el mes de abril.

ANSES pagará los siguientes montos a jubilados y pensionados en abril:

Jubilación mínima: $450.319,31.

Jubilación Máxima : $2.559.188,81.

$2.559.188,81. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19

PUAM con bono: $378.314,27

Pensiones no contributivas: $266.170,81

Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

Calendario de pagos ANSES para jubilados: Abril 2026

Como hizo con el aumento, ANSES también adelantó las fechas de pago de jubilados en abril. Estos son:

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Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima: