Cuándo será el próximo fin de semana largo

Feriados: cuándo cae Semana Santa

Los "feriados" por Semana Santa van a caer el jueves 14 y viernes 15 de abril. De todos modos, hay que aclarar, que el jueves 14 es un día no laborable. Esto quiere decir que el trabajador puede decidir si desea trabajar o no. Pero no habrá clases, bancos ni atenderá la administración pública.

Feriados inamovibles 2022

Sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes 15 de abril (Viernes Santo)

Domingo 1° de mayo (Día del Trabajador).

Miércoles 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)

Turismo en Mendoza.jpg Muchos aprovechan los feriados para desenchufarse y hacer algo de turismo.

Lunes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

Sábado 9 de julio (Día de la Independencia)

Jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables 2022

Viernes 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) se celebrará el mismo viernes (no se puede trasladar al lunes siguiente porque coincide con el 20 de junio). Formará un fin de semana extra largo.

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín) se celebrará el lunes 15 de agosto

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 10 de octubre. Habrá fin de semana largo.

Feriados puente con fines turísticos 2022

Viernes 7 de octubre. Se suma al lunes 10 de octubre y forma un fin de semana extra largo

Lunes 21 de noviembre (feriado con fines turísticos). Constituye un fin de semana largo.

Viernes 9 de diciembre (feriado con fines turísticos). Constituye un fin de semana largo.

Cuántos fines de semana largo quedan en 2022

Del viernes 17 al lunes 20 de junio

Del viernes 7 al lunes 10 de octubre

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre

Lunes 25 de julio será feriado en Mendoza por el día del Patrono Santiago y la provincia tendrá un finde largo extra.