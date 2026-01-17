Luego de varios años sin lanzamiento, el famoso músico británico Harry Styles anunció la llegada de un nuevo álbum. El artista lleva tres años seguidos sin realizar ningún lanzamiento, a pesar de que se lo ha visto llevando a cabo distintas actividades. A continuación te contaremos todos los detalles de su anuncio.
Cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles "Kiss All The Time"
Así será el nuevo álbum de Harry Styles y su fecha de lanzamiento. Sigue leyendo para conocer todos los detalles
Tres años sin lanzamientos
Harry Edward Styles (nacido el 1 de febrero de 1994 en Redditch, Reino Unido es un influyente cantante, compositor y actor británico. Su trayectoria comenzó en una panadería local antes de alcanzar fama mundial con la boy band One Direction y consolidarse como una de las figuras más importantes de la cultura pop actual.
En 2010, Styles audicionó para el programa The X Factor. Aunque fue eliminado como solista, fue seleccionado para formar One Direction junto a Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson.
Harry Styles comenzó su carrera solista oficialmente en 2017, tras la pausa de One Direction, lanzando su álbum debut homónimo el 12 de mayo de 2017, con el exitoso sencillo "Sign of the Times".
Su álbum debut homónimo se lanzó el 12 de mayo de 2017. Debutó en el número uno en varios países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. El disco fue fuertemente influenciado por el rock suave de los años. El 4 de noviembre de 2019, anunció el nombre y lanzamiento de su segundo álbum Fine Line, junto a su portada oficial.
Un nuevo álbum
El lanzamiento oficial de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ está programado para el viernes 6 de marzo de 2026, marca el fin de un largo periodo de silencio musical tras el cierre de su exitosa gira ‘Love On Tour’.
El álbum contará con un total de 12 canciones. Aunque todavía no se ha confirmado el lanzamiento de un sencillo oficial previo a la fecha, los fans que se unieron a la línea de WhatsApp de "HSHQ" tras interactuar con la web webelongtogether.co ya han recibido audios exclusivos con la voz de Harry cantando fragmentos que parecen pertenecer a esta nueva era.
Harry Styles dijo sobre ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, a través de sus redes sociales, el artista se limitó a publicar la portada con la breve pero contundente descripción del título y la fecha de lanzamiento.
Fuentes cercanas al estudio de grabación en Londres han descrito este proyecto como su trabajo más emocional y libre hasta la fecha.