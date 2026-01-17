Cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles "Kiss All The Time"

Harry Styles comenzó su carrera solista oficialmente en 2017, tras la pausa de One Direction, lanzando su álbum debut homónimo el 12 de mayo de 2017, con el exitoso sencillo "Sign of the Times".

Su álbum debut homónimo se lanzó el 12 de mayo de 2017. Debutó en el número uno en varios países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. El disco fue fuertemente influenciado por el rock suave de los años. El 4 de noviembre de 2019, anunció el nombre y lanzamiento de su segundo álbum Fine Line, junto a su portada oficial.

Un nuevo álbum

El lanzamiento oficial de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ está programado para el viernes 6 de marzo de 2026, marca el fin de un largo periodo de silencio musical tras el cierre de su exitosa gira ‘Love On Tour’.

El álbum contará con un total de 12 canciones. Aunque todavía no se ha confirmado el lanzamiento de un sencillo oficial previo a la fecha, los fans que se unieron a la línea de WhatsApp de "HSHQ" tras interactuar con la web webelongtogether.co ya han recibido audios exclusivos con la voz de Harry cantando fragmentos que parecen pertenecer a esta nueva era.

Embed - @harrystyles on Instagram: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th." View this post on Instagram

Harry Styles dijo sobre ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, a través de sus redes sociales, el artista se limitó a publicar la portada con la breve pero contundente descripción del título y la fecha de lanzamiento.

Fuentes cercanas al estudio de grabación en Londres han descrito este proyecto como su trabajo más emocional y libre hasta la fecha.