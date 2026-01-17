El Banco Provincia dio a conocer cómo puede hacer una familia (de cuatro personas) usuaria de Cuenta DNI para ahorrar en sus vacaciones hasta $250.000 haciendo uso de las promociones que brinda la institución con su billetera virtual. Ahorros exclusivos en marcas emblemáticas del verano y balnearios de la Costa Atlántica.
Con Cuenta DNI podés ahorrar hasta $250.000 en vacaciones: cómo hacer
El Banco Provincia explica cómo puede hacer una familia usuaria de la billetera virtual Cuenta DNI para ahorrar hasta $250 mil durante 15 días de vacaciones
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Paso a paso: cómo debería gastar una familia durante 15 días para ahorrar $250 mil con Cuenta DNI
Para la temporada de verano 2026, el Banco Provincia lanzó nuevos beneficios para los usuarios de Cuenta DNI. Si una familia tipo (dos adultos y dos hijos/as, uno de ellos/as mayor de 13 años y usuario/a de la aplicación) logran combinar diferentes consumos durante una quincena de vacaciones pueden reducir significativamente sus gastos en gastronomía y entretenimiento.
Durante 15 días en la Costa, esta familia puede aprovechar con Cuenta DNI descuentos en restaurantes, confiterías, heladerías y locales Full YPF. Ejemplos:
- 25% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca.
- Un almuerzo o una cena por $90.000 en Manolo o Chichilo, se puede reducir a $70.000 si ambos adultos pagan la mitad cada uno desde sus aplicaciones. Si repiten la experiencia dos veces en la quincena, el ahorro acumulado será de $40.000.
- Cuatro helados en una heladería premium, a $8.000 cada uno, suman $32.000. Pagando con Cuenta DNI, uno de los helados queda gratis, absorbido por el 25% de descuento. Si la familia decide darse este gusto tres veces por semana, pagando una vez cada integrante desde su app, el ahorro total asciende a $24.000.
- Otra compra interesante puede ser una caja de los nuevos alfajores Playa Bristol y Playa Grande de Havanna, que solo se consiguen en la Costa Atlántica. La caja de 8 unidades, con cuatro de cada uno, cuesta $28.000. Con el 25% de descuento de Cuenta DNI, la caja queda en $21.000, lo que representa un ahorro de casi $1.000 pesos por alfajor.
- Guolis, otra marca de alfajores exclusivos de Mar del Plata, también participa de la promoción. Con el descuento, la caja de 12 alfajores que cuesta alrededor de $33.000 queda en menos de $25000.
- Para las tardes de playa, nada mejor que unas medialunas o unos churros. Si se compran en alguno de los locales de SAO, la Fonte de Oro o El Topo, se puede ahorrar desde $5.000, dependiendo del producto. Lo mismo para las célebres medialunas del parador Atalaya.
- En locales Full YPF, el beneficio es exclusivo para los fines de semana: 25% de descuento con tope de $8.000 por semana. Si la familia aprovecha para comprar snacks y bebidas por $40.000 cada fin de semana, en una quincena cada integrante puede ahorrar hasta $20.000.
Combinando distintos consumos y alcanzando el tope de ahorro en apenas 5 de las 17 marcas participantes de la promoción, el ahorro semanal de una familia con tres integrantes alcanza los $150.000. Por lo que en la quincena puede superar holgadamente los $250.000.
Por supuesto, cada persona puede ampliar o reducir estos montos de acuerdo a su capacidad de compra y sus hábitos de consumo. Así, las vacaciones pueden ser mucho más accesibles para quienes planifican sus compras y aprovechan los beneficios de Cuenta DNI.