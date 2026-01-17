Con Cuenta DNI podés ahorrar hasta $250.000 en vacaciones: cómo hacer

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-enero-2026 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Paso a paso: cómo debería gastar una familia durante 15 días para ahorrar $250 mil con Cuenta DNI

Para la temporada de verano 2026, el Banco Provincia lanzó nuevos beneficios para los usuarios de Cuenta DNI. Si una familia tipo (dos adultos y dos hijos/as, uno de ellos/as mayor de 13 años y usuario/a de la aplicación) logran combinar diferentes consumos durante una quincena de vacaciones pueden reducir significativamente sus gastos en gastronomía y entretenimiento.