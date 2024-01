Harry Styles protagoniza esta película erótica de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video My Policeman.jpg

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "My Policeman"?

"Tom, un policía en la década de 1950 en Gran Bretaña, se enamora de un maestro de escuela en la costa de Brighton. Sin embargo, pronto comienza una apasionada aventura entre personas del mismo sexo con el curador de un museo", indica la sinopsis de esta película disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

La película "My Policeman" está basada en la novela del mismo título de Bethan Roberts. Además está protagonizada por Harry Styles, Emma Corrin (quien saltó a la fama por haber interpretado a la versión joven de Lady Di en la serie de Netflix "The Crown") y David Dawson ("Peaky Blinders", "Luther", "The Last Kingdom", entre otras).

La película de Michael Grandage tiene como tema central el amor homosexual en la Inglaterra de los cincuenta, y la ambientación fue criticada positivamente por los expertos. Además la cinta disponible en Amazon Prime Video cuenta con varias escenas subidas de tono y protagonizadas por Harry Styles que han cautivado a las fanáticas del cantante británico.

Mirá el tráiler de la película "My Policeman", disponible en Amazon Prime Video: