Cuándo para la lluvia en Mendoza: qué dice el pronóstico

Lluvia en Mendoza

Según el sitio de meteorología MeteoRed, este viernes 9 de enero se pronostica una temperatura máxima de 26 °C de máxima y 15 de mínima. Se mantienen las precipitaciones con 70% de probabilidades.

tiempo en Mendoza Esta es la temperatura a lo largo de la semana.

Con el comienzo del fin de semana se espera que la máxima llegue a entre los 30 °C y lo 33 °C de máxima. Se pronostica un día caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.