Cuándo para la lluvia en Mendoza: qué dice el pronóstico

Sigue la lluvia en Mendoza y esta se pronostica por varios días seguidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en gran parte de la provincia. Según el prestigioso sitio de meteorología MeteoRed se pronostican varios días de lluvia en varias partes de la provincia.
Lluvia en Mendoza
Según el sitio de meteorología MeteoRed, este viernes 9 de enero se pronostica una temperatura máxima de 26 °C de máxima y 15 de mínima. Se mantienen las precipitaciones con 70% de probabilidades.
Con el comienzo del fin de semana se espera que la máxima llegue a entre los 30 °C y lo 33 °C de máxima. Se pronostica un día caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Pero la lluvia vuelve a la provincia de Mendoza. El martes 13 de enero, con una temperatura máxima de 32 °C vuelven las lluvias con un 40% de probabilidades. La lluvia se mantiene con un 30% de probabilidades hasta el jueves.
Medidas de protección
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.