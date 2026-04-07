Tras días de suspenso y maniobras precisas alrededor de la Luna, la misión Artemis II se prepara para su maniobra final: un descenso vertiginoso que culminará con un histórico amerizaje en las aguas del Océano Pacífico.
Cuándo aterriza Artemis II en el Océano Pacífico y por dónde verlo EN VIVO
Los astronautas del Programa Artemis II comenzarán un descenso vertiginoso que culminará en las aguas del Océano Pacífico. ¿Dónde verlo?
Este evento no solo marca el regreso de la NASA a la exploración tripulada en el espacio profundo, sino que define el éxito del primer vuelo con astronautas del programa Artemis.
Fecha y hora confirmada: cuándo aterrizará Artemis II
El regreso de la nave Orion está programado para el viernes 10 de abril de 2026. Tras separarse del módulo de servicio, la cápsula enfrentará el reto más extremo de su travesía: el reingreso atmosférico.
En concreto, se espera que el impacto de la nave, suave, sea contra el Oceáno Pacífico, más precisamente a las 20:06 EDT (00:06 GMT del sábado), frente a las costas de California.
Durante este proceso, la cápsula viajará a velocidades hipersónicas, enfrentando temperaturas que podrían derretir metales, protegida únicamente por su avanzado escudo térmico. Para que todo sea exitoso, la precisión será vital.
Una vez que los paracaídas principales se desplieguen y la Orion toque el Océano, entrará en juego el equipo de recuperación de la NASA y la Marina de los Estados Unidos. El buque de asalto anfibio USS San Diego estará posicionado en la zona para asegurar la cápsula y extraer a los cuatro astronautas, siendo este el último paso.
Cómo ver el aterrizaje en VIVO
Para los entusiastas del espacio, la NASA ha preparado un despliegue mediático sin precedentes. La transmisión oficial permite a los espectadores seguir las comunicaciones de control de misión y las imágenes infrarrojas del descenso.
Los siguientes canales son los que estarán disponibles:
- NASA+: su plataforma de streaming gratuita y en alta definición.
- Canales de YouTube: tanto en inglés como en la señal oficial de "NASA en español".
- Redes Sociales: actualizaciones en tiempo real mediante el hashtag #Artemis.