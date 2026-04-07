Cuándo aterriza Artemis II en el Océano Pacífico y por dónde verlo EN VIVO

En concreto, se espera que el impacto de la nave, suave, sea contra el Oceáno Pacífico, más precisamente a las 20:06 EDT (00:06 GMT del sábado), frente a las costas de California.

Durante este proceso, la cápsula viajará a velocidades hipersónicas, enfrentando temperaturas que podrían derretir metales, protegida únicamente por su avanzado escudo térmico. Para que todo sea exitoso, la precisión será vital.

artemis nasa Los astronautas serán extraídos por la marina de los Estados Unidos.

Una vez que los paracaídas principales se desplieguen y la Orion toque el Océano, entrará en juego el equipo de recuperación de la NASA y la Marina de los Estados Unidos. El buque de asalto anfibio USS San Diego estará posicionado en la zona para asegurar la cápsula y extraer a los cuatro astronautas, siendo este el último paso.

Cómo ver el aterrizaje en VIVO

Para los entusiastas del espacio, la NASA ha preparado un despliegue mediático sin precedentes. La transmisión oficial permite a los espectadores seguir las comunicaciones de control de misión y las imágenes infrarrojas del descenso.

Los siguientes canales son los que estarán disponibles: