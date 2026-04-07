Artemis II: este es el poderoso celular que llevan los astronautas a la Luna

El detalle clave: en la nave Orion hay cuatro unidades del iPhone 17 Pro Max, el celular más avanzado y costoso en el catálogo de Apple.

Se trata del modelo con mejores especificaciones, lanzado en septiembre del año pasado, con una triple cámara trasera gobernada por un sensor de 48 megapíxeles.

Los dispositivos solo sirven para realizar capturas ya que, en el espacio, no pueden ser utilizados para navegar, ni siquiera se permite activar la conexión Bluetooth.

La agencia espacial estadounidense proporcionó a cada miembro de la tripulación una unidad del mencionado teléfono.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un iPhone viaja al espacio, aunque nunca antes la NASA había entregado un ejemplar a cada uno de los astronautas de una misión.

artemins3

Como fuere, autorizar el vuelo espacial de los iPhone no fue una tarea sencilla. “El proceso consta de cuatro fases”, comentó a NYT el especialista Tobias Niederwieser, profesor en BioServe Space Technologies.

Los iPhone 17 Pro Max a bordo de la nave que vuelve a llevar humanos a la órbita lunar desde el programa Apolo en 1972 no son las únicas herramientas fotográficas que disponen los tripulantes. Ellos también tienen acceso a cuatro cámaras GoPro Hero 11 y dos Nikon D5.

Fuente: tn.com.ar