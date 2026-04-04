Artemis II: las impactantes imágenes de la Tierra que difundió la NASA desde su misión lunar

Este material, publicado recientemente, funciona como un recordatorio visual del avance tecnológico de la humanidad. En los registros se puede apreciar con una claridad sorprendente la geografía terrestre, gracias a que las imágenes de la Tierra fueron captadas por cámaras y sensores de alta resolución integrados en la nave, permitiendo identificar perfectamente diversos accidentes geográficos y la atmósfera del planeta mientras la misión se aleja rumbo a la órbita lunar.

planeta Tierra- misión Artemis II

Imágenes de la Tierra: un hito visual en la exploración del espacio

Las fotografías se volvieron virales rápidamente debido a su cuidada calidad. Según la información oficial, la intención de la NASA con esta difusión es precisamente unir la tecnología de vanguardia con la cultura global, permitiendo que el público general se sienta parte de este viaje histórico. Las imágenes no solo tienen un valor científico para el estudio de la telemetría y la posición de la nave, sino que poseen una estética que emociona.