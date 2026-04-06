Vuelo de Artemis II será transmitido EN VIVO: a qué hora será y por dónde podrá verse

En ese lapso, las ventanas principales de Orion quedarán orientadas hacia la Luna, lo que permitirá un registro visual inédito para una misión tripulada de esta generación.

Desde la NASA explicaron que, debido a la complejidad inherente a los lanzamientos espaciales, que dependen de condiciones técnicas perfectas y factores meteorológicos favorables, la NASA ha establecido un cronograma flexible de ventanas de lanzamiento.

Embed - Around the Moon for All Humanity: Artemis II (Official Launch Trailer)

¿Qué pasará durante el sobrevuelo lunar?

La tripulación de Artemis II, integrada por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, tiene previsto llegar a la cara oculta de la Luna y completar una maniobra histórica alrededor del satélite natural.

Según la NASA, durante este tramo del viaje los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y realizarán observaciones directas de la superficie lunar, incluyendo zonas del lado oculto que no pueden verse desde la Tierra. Además, la nave Orión alcanzará una distancia aproximada de 406.773 kilómetros, convirtiéndose en la misión tripulada que más lejos ha viajado desde nuestro planeta.