La NASA ha coordinado una amplia cobertura mundial en diversas plataformas de streaming para que las audiencias puedan ser testigos de este evento histórico: el sobrevuelo lunar de la Misión Artemis II.
Vuelo de Artemis II será transmitido EN VIVO: a qué hora será y por dónde podrá verse
La misión tripulada llegará a la cara oculta de la Luna este 6 de abril y marcará un nuevo récord de distancia desde la Tierra
Misión Artemis II: dónde se podrá ver y a qué hora
Esta transmisión también estará disponible en múltiples plataformas como YouTube, NASA+, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Peacock, HBO Max y Roku.
Iniciará su cobertura del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años a las 14:00hs aproximadamente de este lunes 6 de abril. Sin embargo, algunos especialistas aseguran que el período de sobrevuelo se extenderá aproximadamente entre las 15.45 y las 22.40 de la Argentina.
En ese lapso, las ventanas principales de Orion quedarán orientadas hacia la Luna, lo que permitirá un registro visual inédito para una misión tripulada de esta generación.
Desde la NASA explicaron que, debido a la complejidad inherente a los lanzamientos espaciales, que dependen de condiciones técnicas perfectas y factores meteorológicos favorables, la NASA ha establecido un cronograma flexible de ventanas de lanzamiento.
¿Qué pasará durante el sobrevuelo lunar?
La tripulación de Artemis II, integrada por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, tiene previsto llegar a la cara oculta de la Luna y completar una maniobra histórica alrededor del satélite natural.
Según la NASA, durante este tramo del viaje los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y realizarán observaciones directas de la superficie lunar, incluyendo zonas del lado oculto que no pueden verse desde la Tierra. Además, la nave Orión alcanzará una distancia aproximada de 406.773 kilómetros, convirtiéndose en la misión tripulada que más lejos ha viajado desde nuestro planeta.