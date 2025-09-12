Cuáles serán los próximos fenómenos astronómicos de septiembre y cómo afectarán tu cotidianeidad

La Luna pasará frente al cúmulo abierto de las Pléyades y ocultará algunas de sus estrellas. Este fenómeno será visible en el norte de África, Europa Oriental y Asia Occidental, entre las 08:30 y las 10:50. En su fase de cuarto creciente, la Luna permitirá que las estrellas más brillantes del cúmulo se destaquen más intensamente. A nivel corporal, esta Luna afecta la salud mental, los ciclos menstruales y los partos.

Pleyades El 12 de septiembre la Luna pasará frente a las Pléyades.

19 de septiembre: la Luna oculta Venus

La Luna pasará por delante del planeta Venus, cubriéndolo de manera temporal. Este fenómeno, llamado ocultación lunar, podrá verse en la madrugada de ese día desde África, Europa, el oeste de Rusia, Canadá, Groenlandia y Asia. Gracias a este fenómeno astronómico, las personas se sienten más sensuales, buscan el placer y el disfrute.

21 de septiembre: eclipse solar parcial

Entre las 14:29 y las 18:53 hora de Argentina (desde las 17:29 hasta las 21:53 UTC), la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente el disco solar. La NASA aseguró que este fenómeno será visible sobre el sur de Australia, los océanos Pacífico y Atlántico, y la Antártida.

21 de septiembre: Saturno en oposición

La Tierra se encontrará entre Saturno y el Sol, que se ubicarán temporalmente alineados. Esto también significará que Saturno se encontrará en su punto más brillante y cercano a nosotros en todo el año. El fenómeno podrá observarse a simple vista en el cielo nocturno, pero con la ayuda de un telescopio simple será posible ver sus anillos.

Saturno es conocido por afectar a la piel, a los huesos, los dientes y el esqueleto, y puede manifestarse como padecimientos como acné, psoriasis, dolor de espalda o dificultades en los huesos y dientes.

Saturno Saturno causa problemas en la piel como acné.

22 de septiembre: equinoccio de otoño/primavera

El 22 de septiembre se producirá el equinoccio otoño/primavera, donde el Sol se encontrará exactamente sobre la línea del Ecuador, lo que generará que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración de 12 horas en todo el planeta. Ocurre dos veces al año: entre el 19 y el 21 de marzo y entre el 22 y el 23 de septiembre. Los equinoccios afectan el sueño de las personas, por lo que es normal sentirse más cansado de lo normal.