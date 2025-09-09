En este caso, el grupo de estrellas que permanecerá oculto por el satélite natural es el de las Pléyades, definidas como un hermoso cúmulo estelar abierto.

Este grupo de estrellas tiene una serie de referencias a ellas en mitologías de diversas culturas, como la griega, donde eran ninfas, y en la actualidad, algunas creencias las consideran una raza de seres extraterrestres benévolos que buscan ayudar a la humanidad.

cielo, fenomeno astronomio El grupo de estrellas ocultado por la Luna ha sido vinculado más de una vez con los extraterrestres.

Para observar este fenómeno, se recomienda usar binoculares. De esta manera, podrás apreciar como este grupo de estrellas se esconde detrás de la Luna.

La relación de las estrellas Pléyades con los extraterrestres

La relación entre las Pléyades y los extraterrestres es un concepto dentro de la ufología y las creencias New Age, que afirma que los seres llamados Pleyadianos provienen de este cúmulo estelar y son seres humanoides avanzados con la misión de ayudar a la humanidad.

Científicamente, no hay evidencia que respalde la existencia de vida extraterrestre en las Pléyades; la realidad de este cúmulo estelar se limita a ser un grupo de miles de estrellas que, como se dijo, estarán ocultas por la Luna durante un largo período de tiempo.