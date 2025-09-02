Septiembre, un mes de grandes fenómenos astronómicos: eclipses, Luna de Sangre y mucho más

Ese mismo día, también ocurrirá en España la famosa Luna de Maíz, en una coincidencia que promete ser uno de los mejores espectáculos de 2025.

Más tarde, el 12 de septiembre, la Luna ocultará por un momento a un grupo de estrellas conocidas como Pléyades, en un fenómeno astronómico conocido como ocultación lunar. Este evento será visible solo por dos horas y media.

Luna de sangre.jpg El próximo 7 de septiembre, la Luna de Sangre se hará visible en el cielo nocturno

El calendario de septiembre 2025 también está marcado por la rareza de registrar dos eclipses en un mismo mes. El primero tendrá lugar el 18 de septiembre, con un eclipse parcial de sol visible en varias regiones del hemisferio sur.

Pocos días después, el 22 de septiembre, coincidiendo con la fase de Luna nueva, se producirá un eclipse penumbral de Luna. En este caso, la Tierra interpondrá su sombra más tenue sobre el satélite natural.

22 de septiembre, el equinoccio

Por último, y no menos importante, el 22 de septiembre marca el equinoccio, el momento en que el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en sentido contrario.

Esto da lugar a días y noches casi iguales, aunque no exactamente. En el Hemisferio Norte, marca el inicio del otoño astronómico, mientras que en el Hemisferio Sur, comienza la primavera astronómica.

Como puedes ver, septiembre no será un mes para ignorar en términos de fenómenos astronómicos. ¿Estás listo para anticiparte y disfrutar?