Septiembre, un mes de grandes fenómenos astronómicos: eclipses, Luna de Sangre y mucho más

Los fanáticos de la astronomía no querrán ignorar el mes de septiembre, marcado por la presencia de varios eventos en el cielo nocturno

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El mes de septiembre no será para ignorar en términos de fenómenos astronómicos

Septiembre, el noveno mes del 2025, promete no ser uno más y no pasar desapercibido para los fanáticos de los distintos fenómenos astronómicos que pueden producirse. Lo que sucede es que habrá grandes eventos destacados para observar en el cielo nocturno.

El mundo de la astronomía esperaba con ansias este mes, ya que, por ejemplo, será la etapa donde se producirá la famosa Luna de Sangre, un momento en el que el cielo se tiñe de rojo.

Septiembre será un mes de grandes fenómenos astronómicos

Los fenómenos astronómicos destacados durante el mes de septiembre

Septiembre ya comenzará movido nada más en la primera semana. El 7 de septiembre, se producirá la famosa Luna de Sangre en el cielo, donde el famoso satélite natural adquirirá un color rojizo.

Ese mismo día, también ocurrirá en España la famosa Luna de Maíz, en una coincidencia que promete ser uno de los mejores espectáculos de 2025.

Más tarde, el 12 de septiembre, la Luna ocultará por un momento a un grupo de estrellas conocidas como Pléyades, en un fenómeno astronómico conocido como ocultación lunar. Este evento será visible solo por dos horas y media.

El próximo 7 de septiembre, la Luna de Sangre se hará visible en el cielo nocturno

El calendario de septiembre 2025 también está marcado por la rareza de registrar dos eclipses en un mismo mes. El primero tendrá lugar el 18 de septiembre, con un eclipse parcial de sol visible en varias regiones del hemisferio sur.

Pocos días después, el 22 de septiembre, coincidiendo con la fase de Luna nueva, se producirá un eclipse penumbral de Luna. En este caso, la Tierra interpondrá su sombra más tenue sobre el satélite natural.

22 de septiembre, el equinoccio

Por último, y no menos importante, el 22 de septiembre marca el equinoccio, el momento en que el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en sentido contrario.

Esto da lugar a días y noches casi iguales, aunque no exactamente. En el Hemisferio Norte, marca el inicio del otoño astronómico, mientras que en el Hemisferio Sur, comienza la primavera astronómica.

Como puedes ver, septiembre no será un mes para ignorar en términos de fenómenos astronómicos. ¿Estás listo para anticiparte y disfrutar?

