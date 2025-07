Cuál es tu canción sentimental y 'tira pelos' de Lana del Rey, según tu signo del zodíaco

Dark Paradise. Cuando amas, amas incluso después del final de una relación. No sabes soltar y tampoco quieres hacerlo.

TAURO

Love. Te aferras a aquello que amas, incluso cuando ya no tiene sentido. Quieres una relación que dure y que no duela.

GÉMINIS

This Is What Makes us Girls. Cambias de opinión a mitad del llanto. Te enamoras del drama y luego huyes de él.

CÁNCER

Cinnamon Girl. Lloras por lo que no fue, mientras sigues esperando que vuelva.

LEO

Born To Die. Lo das todo, pero sufres si no te aman como tú sientes que mereces. El orgullo es tu peor enemigo.

VIRGO

Mariners Apartment Complex. Cuando sufres sientes que no todos están listos para recibir el amor que solo tú sabes dar.

LIBRA

Young And Beautiful. Vives con el temor de no ser suficiente di dejas de cumplir con lo que se espera de ti.

ESCORPIO

Ultraviolence. Si no duele, no es real. Amas con intensidad, pero destruyes con la misma fuerza.

SAGITARIO

Ride. Siempre estás a punto de irte de las relaciones. Cuando te quedas sientes que pierdes tu libertad. Y eso también duele.

CAPRICORNIO

Cherry. No haces escándalo. Pero cuando te rompen el corazón lo sientes todo. En silencio, pero para siempre.

ACUARIO

Fuck It, I Love You. Tu drama es no saber si quedarte o desaparecer. Pero justo cuando decides irte te das cuenta que igual lo amas.

PISCIS

Sad Girl. Lloras con glamour. Te haces la distante, pero por dentro estás escribiendo poemas sobre lo que pudo ser.