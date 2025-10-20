Créditos hipotecarios del Banco Nación: este será el valor del UVA en noviembre

Entre los principales parámetros que establece el Banco Nación en materia de créditos hipotecarios, se destacan las siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza con base en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 450 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

El UVA es uno de los indicadores claves para los créditos hipotecarios.

Mes a mes, el valor del UVA va recibiendo pequeñas variaciones en su monto, que generalmente va en ascenso. El Banco Central es el encargado de dar a conocer el monto de este importante indicador para aquellos que buscan encarar un crédito hipotecario. En esta ocasión ya se adelantó hasta el mes de octubre, algo que no es muy usual.

El UVA es un indicador clave para los créditos hipotecarios, y es que es el que establece los montos principales de estos préstamos, como también el valor inicial de la cuota de uno de ellos. En un contexto de inflación baja y controlada, permite que el acceso a los préstamos sea mucho más fáciles. Hay que saber que el UVA permite a los bancos otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo sin asumir un riesgo excesivo ante la devaluación de la moneda.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: en cuántos años se pueden pagar

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Cada línea de créditos hipotecarios del Banco Nación, tiene distintas opciones de plazos de pago.

Banco Nación: de cuánto será el valor del UVA para los créditos hipotecarios en noviembre

El Banco Central de la República Argentina anuncia, a través de su página oficial, las modificaciones del valor del UVA. Como suele ocurrir previo a las elecciones, se especula mucho con la variación de indicadores importantes, entre ellos, este vital para los créditos hipotecarios.

Desde el Banco Nación anunciaron que para el mes de noviembre, el valor del UVA variará durante los primeros 15 días del mes, va a estancarse en $1.633,07.