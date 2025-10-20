Los creditos hipotecarios son la prestación más buscada de la actualidad en el Banco Nación, y es que hace un año y medio que son tendencia en el mercado bancario. El Nación se ha destacado siempre por ofrecer condiciones más propicias y beneficiosas.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: este será el valor del UVA en noviembre
Con las especulaciones propias del qué pasará post elecciones, el Banco Nación anunció el valor del nuevo monto del UVA, clave para los créditos hipotecarios
El UVA es un indicador clave para hablar de los créditos hipotecarios, y es que este define desde el monto que podemos pedir en el Banco Nación, hasta el valor de la cuota y su variación. Se conoció el monto que regirá en noviembre, post elecciones.
Banco Nación: por qué es importante el UVA en los créditos hipotecarios
El Banco Nación, al igual que las demás entidades bancarias que ofrecen préstamos para inmuebles, cuenta con condiciones y requisitos muy marcados en materia de créditos hipotecarios. Cada uno maneja parámetros similares, pero impuestos de acuerdo al banco, y en el caso del Nación, se diferencia en valores de tasas, plazos de pago, entre otras cosas.
Entre los principales parámetros que establece el Banco Nación en materia de créditos hipotecarios, se destacan las siguientes:
- Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza con base en el índice de precios al consumidor
- El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
- Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
- El monto máximo a solicitar es cercano a 450 millones de pesos
- El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda
Mes a mes, el valor del UVA va recibiendo pequeñas variaciones en su monto, que generalmente va en ascenso. El Banco Central es el encargado de dar a conocer el monto de este importante indicador para aquellos que buscan encarar un crédito hipotecario. En esta ocasión ya se adelantó hasta el mes de octubre, algo que no es muy usual.
El UVA es un indicador clave para los créditos hipotecarios, y es que es el que establece los montos principales de estos préstamos, como también el valor inicial de la cuota de uno de ellos. En un contexto de inflación baja y controlada, permite que el acceso a los préstamos sea mucho más fáciles. Hay que saber que el UVA permite a los bancos otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo sin asumir un riesgo excesivo ante la devaluación de la moneda.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: en cuántos años se pueden pagar
Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:
- Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
- Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.
- Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.
Banco Nación: de cuánto será el valor del UVA para los créditos hipotecarios en noviembre
El Banco Central de la República Argentina anuncia, a través de su página oficial, las modificaciones del valor del UVA. Como suele ocurrir previo a las elecciones, se especula mucho con la variación de indicadores importantes, entre ellos, este vital para los créditos hipotecarios.
Desde el Banco Nación anunciaron que para el mes de noviembre, el valor del UVA variará durante los primeros 15 días del mes, va a estancarse en $1.633,07.