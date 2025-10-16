Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 150 mil pesos

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

creditos hipotecarios banco nación El scoring bancario deja a muchos clientes del Banco Nación, lejos de la posibilidad de acceder a los créditos hipotecarios.

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Qué es el scoring, importante para los créditos hipotecarios

El scoring bancario es un término que comenzó a resonar mucho en las últimas semanas, vinculado a la inestabilidad que están presentando los créditos hipotecarios.

Se trata de una calificación que usan los bancos para medir el nivel de riesgo que genera una persona dentro del sistema financiero. Este índice va de 0 a 1000, y mide que tan buen pagador es una persona. Por lo que, a mayor scoring, estás mejor valorado por los bancos.

Cómo tener un buen scoring:

Tener un historial impecable

Mucho consumo de tarjeta

Tener créditos previos

Pagos al día

creditos hipotecarios banco nación (4) El scoring es el indicador clave para saber si puedo solicitar un crédito hipotecario.

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900, aunque ninguna entidad bancaria ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 30 millones de pesos en octubre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $30.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $152.006