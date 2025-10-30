Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 75 millones de pesos en noviembre

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

creditos hipotecarios Hay una serie de condiciones que el Banco Nación impone para solicitar un crédito hipotecario.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: calma tras las elecciones

La inestabilidad económica de los últimos meses provocaron que los créditos hipotecarios tambalearan en muchas entidades bancarias, aunque el Banco Nación mantuvo firme su oferta en los aspectos más importantes. Para la sorpresa de muchos, las elecciones terminaron generando estabilidad en general para la oferta de los préstamos para viviendas.

En un contexto en el cual muchas entidades bancarias optaron por suspender sus créditos hipotecarios o modificar condiciones importantes, el Banco Nación buscó traer calma en los clientes. Con cambios mínimos en su oferta de préstamos para viviendas, el banco sostuvo que mantendrá su oferta y continuará disponible a pesar de cambios pequeños que puedan sufrir.

El Banco Nación continúa con los créditos hipotecarios habilitados, pero modificó su scoring, que es un indicador que pone una "vara" que se debe cumplir para poder solicitar el préstamo. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:

Tener un historial impecable

Mucho consumo de tarjeta

Tener créditos previos

Pagos al día

creditos hipotecarios banco nacion 3 El scoring bancario define quién puede acceder a un crédito hipotecario.

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900, aunque ninguna entidad bancaria ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 75 millones de pesos en noviembre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $75.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $380.014