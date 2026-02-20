Créditos ANSES: cómo consultar cuántas cuotas se adeudan y sus montos

Además, también se puede consultar y cambiar el CBU de la cuenta de donde se debitan las cuotas del crédito ANSES o consultar la cantidad de estas y el monto a pagar por cada una.

Desde ANSES también recordaron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.

En el caso de que la cuota no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se debitarán dos cuotas, explicaron desde ANSES y se cobran intereses. Por las dudas, se recomienda consultar siempre si se ha debitado la cuota, si no se ha hecho, aparecerá la leyenda "mora".

ANSES: los montos de las cuotas de los créditos ANSES

ANSES también dio a conocer los montos de las cuotas de los créditos. Vale recordar que los montos son iguales desde la segunda cuota y hasta el final, mientras que en el caso de la primera cuota, se pagan gastos administrativos, por eso es que esta ha sido más alta que el resto.

ANSES: ¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.

No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES, puede obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.