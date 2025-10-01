Corte de agua programado para hoy: a qué hora empieza y qué zonas afectará

Desde las 4:00 hasta las 15:00 de hoy se están realizando trabajos para el empalme de cañerías de 315 milímetros de diámetro en la intersección de Alvear y Mar del Plata, en Dolores. También habrá empalme de cañería de 630 milímetros en la intersección de calle 4 y Avenida 32, en La Plata.

Para el progreso de las tareas, enmarcadas en la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), ABSA deberá interrumpir el suministro de agua en un sector delimitado por Avenida 1 a 13; y de Avenida 38 hasta 523, al igual que en Dolores. No obstante, se contará con camión cisterna para asistir instituciones que lo requieran.

Además, la empresa estima que de 9.00 a 16.00 horas habrá un corte de agua porque se realizarán trabajos de reparación sobre la cañería de agua en calle Quiroga y Arenaza, en el Barrio VITRAMU 1, en Campana.

Estas tareas afectarán el suministro con baja presión y/o falta de agua en los barrios VITRAMU 1, Don Francisco, SIDERCAS, Ariel de la Plata y Romano.

corte de agua bs as (1) El corte de debe a un empalme en las cañerías.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.