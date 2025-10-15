Corte de agua programado: este es el departamento que se quedará sin servicio

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua programada en el departamento de Malargüe este jueves 16 de octubrea partir de las 8 hasta las 14. Debido a un empalme de redes se interrumpirá el normal abastecimiento de agua en barrio Los Intendentes entre Las Compuertas, Lisandro Vargas, Fortín Malargüe Oeste y 16 de noviembre.

Durante el corte del servicio: