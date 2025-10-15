Inicio Sociedad Corte de agua
Corte de agua programado: este es el departamento que se quedará sin servicio

Esta es la zona que se verá afectada por el corte de agua este jueves 16 de octubre. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Luciana Biondo Torres
Este es el departamento que se quedará sin servicio.
Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual informa un corte de agua programado que ocurrirá en el departamento de Malargüe Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo del próximo jueves 16 de octubre.

AYSAM y nuevos trabajos

AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

AYSAM sigue trabajando para mejorar el servicio.

La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua programada en el departamento de Malargüe este jueves 16 de octubrea partir de las 8 hasta las 14. Debido a un empalme de redes se interrumpirá el normal abastecimiento de agua en barrio Los Intendentes entre Las Compuertas, Lisandro Vargas, Fortín Malargüe Oeste y 16 de noviembre.

Este es el departamento que se verá afectado por un corte de agua.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

