Corte de agua: hay una zona sin servicio por aproximadamente 6 horas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona se verá afectada por el corte de agua

corte de agua (3) ABSA informó sobre un corte de agua para hoy martes 14 de octubre de 2025 en General Rodriguez.

El corte de agua se llevará a cabo debido a trabajos de cambio de válvula esclusa en cañería de salida de Cisterna del Barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Las tareas ocasionarán baja presión y/o falta de agua en General Rodríguez a partir de las 07:00 hasta las 13:30, aproximadamente.