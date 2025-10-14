Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy martes 14 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Corte de agua: hay una zona sin servicio por aproximadamente 6 horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona se verá afectada por el corte de agua
El corte de agua se llevará a cabo debido a trabajos de cambio de válvula esclusa en cañería de salida de Cisterna del Barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Las tareas ocasionarán baja presión y/o falta de agua en General Rodríguez a partir de las 07:00 hasta las 13:30, aproximadamente.
Además, Villa Elisa tendrá baja presión de agua producto del robo del medidor de energía eléctrica y otros daños ocasionados en la perforación de agua ubicada en 55 y 21a. Estos actos vandálicos constituyen un delito que atenta directamente contra el derecho humano de acceso al agua, además de provocar el desvío de recursos que podrían utilizarse para la mejora en los servicios de agua y cloacas.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.