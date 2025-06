Y más de uno se pregunta si puede llegar a ser nocivo para la salud si se la consume o si se la puede comer sin ningún problema.

Qué significa el cordoncito blanco qué trae la pechuga de pollo

El hilito blanco que viene en el interior de la pechuga, que presenta un aspecto que no es del todo agradable a la vista y presenta una textura, que no es grata para el paladar, por lo general desconcierta a la gente, que no saben qué significa.

Lo que todo el mundo debería saber, es que este cordoncito blanco que está escondido dentro de la pechuga de pollo y forma parte de la musculatura y articulaciones de los vertebrados, es un tendón muy resistente, que no es lo más alentador a la vista desde el punto de vista gastronómico.

Sin embargo, si se lo quiere consumir, hay que estar atento a estos detalles:

Las tiritas blancas que se encuentran dentro de la pechuga de pollo , son tendones están conformadas en su mayoría por colágeno y tienen como finalidad unir músculos y huesos.

Estos tendones presentan varias características: son fibrosos, gelatinosos, elásticos y difíciles de romperse y cortarse.

Para despejar dudas, estos tendones se pueden consumir tranquilamente y no son nocivos para la salud, más allá de que no tengan una apariencia y textura agradable.

Estos tendones con colágeno no tienen muchos valores nutricionales, por lo que, si se retiran, no es desperdicio significativo para aprovechar.