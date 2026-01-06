Coqueluche en Argentina: en 2025 hubo un aumento de casos de la enfermedad.

Enfermedad coqueluche sintomas Los casos de Coqueluche en Argentina tuvieron un significativo aumento en 2025 y recordaron que se puede prevenir con la vacunación. Foto gentileza infobae.com

Las autoridades del área de Salud explicaron que la tasa de notificación para el período 2019-2025 presentó un máximo inicial en 2019, seguido de un descenso abrupto en 2020. Mientras que a partir de 2021, se experimentó un incremento sostenido hasta alcanzar su valor más alto en 2023.

Sin embargo, a lo largo de 2024 la tasa disminuyó y un año después, en 2025, se observó un nuevo incremento de casos, con una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes.

Las notificaciones de casos con sospecha de Coqueluche durante 2025 se concentraron principalmente en Córdoba, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. En el informe se destaca que se registraron casos en 22 jurisdicciones del país, con mayor concentración en la Región Centro.

Un dato aportado en el informe es que la mayor incidencia acumulada sucedió en Tierra del Fuego, que -en el marco del brote en Ushuaia y Río Grande- al presentar 67,72 casos por cada 100.000 habitantes, valor 21,1 veces superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ocupa el segundo lugar.

Acerca del rango etario de la enfermedad, destacaron que las mayores incidencias acumuladas se observaron en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de un año, que concentraron el 34,3% de los casos confirmados.

En lo que respecta a los fallecimientos, se notificaron 9 muertes en 2025: seis en menores de 6 meses, uno en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 a 23 meses.

Enfermedad coqueluche vacunación El Coqueluche es una enfermedad respiratoria que en general ataca a los más chcios y se puede prevenir con la vacunación. Foto gentileza lmneuquen.com

Las autoridades de Salud recordaron que la mejor herramienta para evitar la circulación de Coqueluche, es la inoculación con las vacunas seguras y efectivas. Más allá de esa recomendación, una cuestión que genera preocupación y que se registra a nivel mundial, nacional y regional es el descenso progresivo de las coberturas.

Síntomas de la enfermedad

Inicial (Catarral)

Se parece a un resfriado común.

Moqueo, congestión nasal, ojos llorosos y rojos.

Fiebre leve y tos ocasional y leve.

Paroxística (La más grave)