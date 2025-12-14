Alzheimer: prueban una estrategia que disminuye el daño cerebral que provoca la enfermedad.

Científicos Alzheimer investigación Alzheimer: científicos experimentaron una intervención en modelos animales y detectó mejoras en la memoria. Foto gentileza elmundo.es

El doctor Erzsebet Szatmari, autor principal del estudio, publicado en eNeuro, afirmó: “Trabajos previos de nuestro equipo de investigación y otros encontraron evidencia de que una proteína específica llamada Centaurin-α1 está involucrada en la progresión del daño del Alzheimer dentro de las neuronas”, según el informe de Infobae.

“Para confirmar el papel de esta proteína y ver si podría ser un buen objetivo terapéutico, probamos si eliminarla genéticamente prevendría o ralentizaría la progresión de la enfermedad en un modelo de ratón”, destacó el especialista.

La proteína cantaura-a1 y su efecto en el cerebro

Los científicos a cargo de la investigación utilizaron un modelo bien caracterizado de la enfermedad de Alzheimer en animales, en este caso particular, en ratones. Este modelo (denominado J20) contiene dos mutaciones genéticas asociadas con variantes familiares raras de la enfermedad de Alzheimer.

Los resultados fueron contundentes. Szatmari detalló: “Nos sentimos alentados por los cambios de comportamiento observados en ratones modelo con Alzheimer que carecían de centaurina-α1, lo que confirma que la proteína contribuye a la progresión de los síntomas cognitivos y, por lo tanto, podría ser una valiosa diana terapéutica. Sin embargo, aún tenemos mucho que aprender sobre cómo actúa en el cerebro para agravar la enfermedad”.

En los animales modificados, la neuroinflamación desapareció y la formación de placas amiloides en el hipocampo se redujo en torno a un cuarenta por ciento, aunque este efecto no se replicó en el neocórtex, lo que sugiere diferencias regionales en la patología y la necesidad de enfoques terapéuticos combinados.

La investigación reveló además que la eliminación de centaurina-α1 protegía las conexiones neuronales en el hipocampo, una región clave para el aprendizaje espacial, y mejoraba el rendimiento en pruebas cognitivas.

El doctor Ryohei Yasuda, director científico de MPFI y coautor del trabajo de investigación, afirmó: “Creemos que la centaurina-α1 puede desempeñar un papel multifuncional en la regulación de los procesos de señalización cerebral que alteran la expresión génica y la composición de numerosas moléculas.

Esta señalización aberrante puede potenciar la progresión de la enfermedad y sus síntomas mediante déficits metabólicos, neuroinflamación, procesamiento de amiloide y disfunción de las conexiones neuronales”.

El análisis genético realizado por el equipo mostró que, en los ratones sin centaurina-α1, los patrones de expresión génica alterados por la enfermedad tendían a normalizarse, lo que refuerza la hipótesis de que esa proteína regula múltiples procesos implicados en la enfermedad de Alzheimer.

Alzheimer.jpg.jpg

Yasuda resaltó que “aunque se necesita más investigación para determinar si la reducción de Centaurin-α1 puede beneficiar al cerebro humano, la evidencia hasta ahora sugiere que Centaurin-α1 es un candidato prometedor para el desarrollo terapéutico futuro”.

Conclusiones de los investigadores

La centaurina-α1 contribuye al daño del Alzheimer: la eliminación de la centaurina-α1 redujo la neuroinflamación, la acumulación de placa amiloide y la pérdida sináptica en un modelo de ratón ampliamente utilizado de la enfermedad de Alzheimer.

la eliminación de la centaurina-α1 redujo la neuroinflamación, la acumulación de placa amiloide y la pérdida sináptica en un modelo de ratón ampliamente utilizado de la enfermedad de Alzheimer. Mejora del aprendizaje y del rendimiento de la memoria : los ratones modelo de la enfermedad de Alzheimer que carecían de Centaurin-α1 mostraron un aprendizaje espacial mejorado, lo que sugiere una mejora de los síntomas cognitivos.

: los ratones modelo de la enfermedad de Alzheimer que carecían de Centaurin-α1 mostraron un aprendizaje espacial mejorado, lo que sugiere una mejora de los síntomas cognitivos. Un nuevo objetivo terapéutico potencial: la centaurina-α1 podría contribuir a déficits relacionados con el Alzheimer, lo que la convierte en una dirección prometedora para futuros tratamientos, siempre según estos expertos.

El grupo del Instituto Max Planck continúa investigando si la reducción de centaurina-α1 en la edad adulta, y no solo a partir del nacimiento, podría demorar la progresión de la enfermedad. Además, se ha observado que la supresión de esta proteína puede disminuir los síntomas en modelos animales de esclerosis múltiple, lo que apunta a un posible papel en otras enfermedades neurodegenerativas.

Fuente: infobae.com