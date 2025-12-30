El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, anunció este lunes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la transferencia de todas sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
El Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladó sus funciones a Salud
Manuel Adorni afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acumuló “capas burocráticas” y anunció una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica
El funcionario aclaró que la decisión no implicará recortes ni la eliminación de prestaciones para las personas con discapacidad.
El anuncio se produjo luego del escándalo generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y en un contexto de irregularidades detectadas en el organismo, que era conducido por el exabogado del presidente Javier Milei. Según explicó el gobierno, la disolución de la ANDIS era una medida que se venía evaluando desde hacía tiempo.
“Capas burocráticas y descontrol administrativo”
En conferencia de prensa, Adorni afirmó que “la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir”.
Sostuvo, asimismo, que las competencias del organismo serán absorbidas por Salud para garantizar mayor control y transparencia.
Manuel Adorni recordó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, pero cuestionó su funcionamiento: “Durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Adorni detalló una serie de irregularidades detectadas en auditorías oficiales, entre ellas pensiones que continuaban pagándose a familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria, médicos que avalaban trámites sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.
Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar pero cuyas instalaciones consistían en “una vivienda precaria, sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, aseguró.
El funcionario sostuvo que, al pasar al ámbito del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad “se administrarán de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. En ese sentido, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.
Además, confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo.
Por último, Manuel Adorni insistió en que la medida no afectará a los beneficiarios: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Lo aclaro para evitar interpretaciones erróneas: no se va a cortar absolutamente ninguna prestación”.