El Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladó sus funciones a Salud

manuel adorni Manuel Adorni, uno de los alfiles del presidente Javier Milei.

“Capas burocráticas y descontrol administrativo”

En conferencia de prensa, Adorni afirmó que “la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir”.

Sostuvo, asimismo, que las competencias del organismo serán absorbidas por Salud para garantizar mayor control y transparencia.

ANDIS.jpg ANDIS será absorbida por Salud.

Manuel Adorni recordó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, pero cuestionó su funcionamiento: “Durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Adorni detalló una serie de irregularidades detectadas en auditorías oficiales, entre ellas pensiones que continuaban pagándose a familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria, médicos que avalaban trámites sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar pero cuyas instalaciones consistían en “una vivienda precaria, sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, aseguró.

El funcionario sostuvo que, al pasar al ámbito del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad “se administrarán de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. En ese sentido, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Además, confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo.

Por último, Manuel Adorni insistió en que la medida no afectará a los beneficiarios: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Lo aclaro para evitar interpretaciones erróneas: no se va a cortar absolutamente ninguna prestación”.