La Municipalidad de Godoy Cruz compartió los requisitos que deben cumplir las personas con discapacidad que desean realizar el casting para la Vendimia departamental.
Requistos para los bailarines con discapacidad que quieran bailar en la Vendimia de Godoy Cruz
En el casting se elegirán 2 parejas de bailarines/as de folclore y 2 actores/actrices de piso con discapacidad.
El casting es abierto para todos aquellos bailarines que deseen ser parte del espectáculo que iluminará el Parque San Vicente el próximo 14 de febrero. De esta manera, el día de los enamorados, la magia y el encanto de vendimia nos invitan a apreciar una gran producción dirigida por Paula Giuffrida.
A continuación te mencionamos los horarios y días del casting, y cuáles son los requisitos a cumplir.
- Sábado 27 de diciembre de 2025: Actores/actrices de piso
- Domingo 28 de diciembre de 2025: Bailarines/as Folclore
En ambos casos las acreditaciones y el casting se llevarán a cabo en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). En el caso de los actores, el horario de acreditación será de 16:30 a 17hs el mismo sábado 27 de diciembre de 2025. En cuando a los bailarines, la acreditación se llevará a cabo de 11:00 a 11:30hs, el domingo 28 de 2025.
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder presentarse al casting?
Requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Presentar una copia del Certificado Único de Discapacidad (debe estar vigente).
- Presentar copia del DNI del padre, madre o tutor (según corresponda).
- Currículum impreso que debe incluir los siguientes datos: nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio legal, correo electrónico, teléfono de contacto para emergencias, grupo sanguíneo, tipo de facturación (especificar factura propia/monotributistas, tipo de alimentación, experiencia artística en los últimos 2 años con foto actualizada, experiencia en vendimia departamental o central (no excluyente).
Cabe destacar que los resultados se publicarán el viernes 2 de enero en las redes sociales y sitios oficiales de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz.
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA PARA ARTISTAS SELECCIONADOS:
- Cachet: $400.000 (cuatrocientos mil, más costos de facturación).
- FIRMA DE CONTRATOS: desde el 5 al 9 de enero de 9 a 14hs
- Lugar: Oficina de Administración Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Ante cualquier duda o consulta, los interesados se podrán comunicar al mail [email protected]