Requistos para los bailarines con discapacidad que quieran bailar en la Vendimia de Godoy Cruz

Sábado 27 de diciembre de 2025: Actores/actrices de piso

Domingo 28 de diciembre de 2025: Bailarines/as Folclore

En ambos casos las acreditaciones y el casting se llevarán a cabo en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). En el caso de los actores, el horario de acreditación será de 16:30 a 17hs el mismo sábado 27 de diciembre de 2025. En cuando a los bailarines, la acreditación se llevará a cabo de 11:00 a 11:30hs, el domingo 28 de 2025.

Teatro Plaza Godoy Cruz El casting será en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder presentarse al casting?

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Presentar una copia del Certificado Único de Discapacidad (debe estar vigente).

Presentar copia del DNI del padre, madre o tutor (según corresponda).

Currículum impreso que debe incluir los siguientes datos: nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio legal, correo electrónico, teléfono de contacto para emergencias, grupo sanguíneo, tipo de facturación (especificar factura propia/monotributistas, tipo de alimentación, experiencia artística en los últimos 2 años con foto actualizada, experiencia en vendimia departamental o central (no excluyente).

Cabe destacar que los resultados se publicarán el viernes 2 de enero en las redes sociales y sitios oficiales de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA PARA ARTISTAS SELECCIONADOS:

Cachet: $400.000 (cuatrocientos mil, más costos de facturación).

FIRMA DE CONTRATOS: desde el 5 al 9 de enero de 9 a 14hs

Lugar: Oficina de Administración Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

¿Querés ser parte de Vendimia? Hasta el lunes 15/12, a las 13h, tenés tiempo de presentarte al castings de actores y bailarines para nuestra Vendimia departamental el próximo 14 de febrero. Encontrá toda la info en godoycruz.gob.ar

Ante cualquier duda o consulta, los interesados se podrán comunicar al mail [email protected]