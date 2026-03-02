Control ginecológico gratis en Mendoza: ubicación del móvil sanitario del 2 al 6 de marzo

Cáncer de mama Se podrá acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.

Controles ginecológicos gratuitos en Mendoza: cronograma del 2 al 6 de marzo

El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.

Cronograma de atención del móvil ginecológico en Mendoza:

Lunes 2: Centro de Salud Nº 56, Rodeo del Medio (CAPS Nº 56) - Maipú

Centro de Salud Nº 56, Rodeo del Medio (CAPS Nº 56) - Maipú Martes 3: Centro de Salud Nº 53, Cruz de Piedra (CAPS Nº 53) - Maipú

Centro de Salud Nº 53, Cruz de Piedra (CAPS Nº 53) - Maipú Miércoles 4: Hospital Dr. Domingo Sicoli, Belgrano 415, Villa Tulumaya - Lavalle

Hospital Dr. Domingo Sicoli, Belgrano 415, Villa Tulumaya - Lavalle Jueves 5: Centro de Salud Nº 43, Costa de Araujo (CAPS Nº 43) - Lavalle

Centro de Salud Nº 43, Costa de Araujo (CAPS Nº 43) - Lavalle Viernes 6: Hospital Dr. Ramón Carrillo, Martín Fierro 1724 - Las Heras

Controles-ginecologicos-Mendoza Salud anunció que un móvil sanitario realizará controles ginecológicos gratuitos a las mendocinas.

Los estudios de la Unidad Ginecológica Móvil del Ministerio de Salud de Mendoza incluyen:

Test de VPH

Papanicolaou (PAP)

Mamografía

También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.

Detectar a tiempo el cáncer de mama salva vidas

El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.

Factores de riesgo:

Tener 40 años o más

Antecedentes familiares directos

Tabaquismo

Obesidad y sedentarismo

8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.

Prevención y control del Cáncer de Cuello Uterino

El Cáncer de Cuello Uterino puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.

Factores de riesgo: