Control ginecológico gratis en Mendoza: ubicación del móvil sanitario del 2 al 6 de marzo

Salud realizará controles ginecológicos gratuitos en distintos puntos de Mendoza para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Del 2 al 6 de marzo se llevarán a cabo estudios gratuitos para la prevención del cáncer de mama y de cuello de útero.

El Ministerio de Salud de Mendoza anunció que el móvil ginecológico recorrerá distintos puntos de la provincia para que mujeres y personas, sin obra social, con capacidad de gestar cáncer de mama o cáncer de cuello uterino puedan realizarse los estudios preventivos gratuitos.

Del lunes 2 al viernes 6 de marzo la Unidad Ginecológica Móvil recorrerá los departamentos de Mendoza brindando controles mamarios y ginecológicos gratuitos.

Durante la semana, aquellas personas interesadas se podrán acercar al móvil ginecológico para acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.

Cáncer de mama
Se podrá acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.

Controles ginecológicos gratuitos en Mendoza: cronograma del 2 al 6 de marzo

El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.

Cronograma de atención del móvil ginecológico en Mendoza:

  • Lunes 2: Centro de Salud Nº 56, Rodeo del Medio (CAPS Nº 56) - Maipú
  • Martes 3: Centro de Salud Nº 53, Cruz de Piedra (CAPS Nº 53) - Maipú
  • Miércoles 4: Hospital Dr. Domingo Sicoli, Belgrano 415, Villa Tulumaya - Lavalle
  • Jueves 5: Centro de Salud Nº 43, Costa de Araujo (CAPS Nº 43) - Lavalle
  • Viernes 6: Hospital Dr. Ramón Carrillo, Martín Fierro 1724 - Las Heras
Salud anunció que un móvil sanitario realizará controles ginecológicos gratuitos a las mendocinas.

Los estudios de la Unidad Ginecológica Móvil del Ministerio de Salud de Mendoza incluyen:

  • Test de VPH
  • Papanicolaou (PAP)
  • Mamografía

También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.

Detectar a tiempo el cáncer de mama salva vidas

El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.

Factores de riesgo:

  • Tener 40 años o más
  • Antecedentes familiares directos
  • Tabaquismo
  • Obesidad y sedentarismo

8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.

Prevención y control del Cáncer de Cuello Uterino

El Cáncer de Cuello Uterino puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.

Factores de riesgo:

  • Inicio temprano de relaciones sexuales
  • Múltiples parejas
  • Infecciones sin control médico
  • Tabaquismo
  • Obesidad y sedentarismo

