Control ginecológico gratis en Mendoza: ubicación del móvil sanitario del 2 al 6 de marzo

El Ministerio de Salud de Mendoza anunció que el móvil ginecológico recorrerá distintos puntos de la provincia para que mujeres y personas, sin obra social, con capacidad de gestar cáncer de mama o cáncer de cuello uterino puedan realizarse los estudios preventivos gratuitos.
Del lunes 2 al viernes 6 de marzo la Unidad Ginecológica Móvil recorrerá los departamentos de Mendoza brindando controles mamarios y ginecológicos gratuitos.
Durante la semana, aquellas personas interesadas se podrán acercar al móvil ginecológico para acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.
Controles ginecológicos gratuitos en Mendoza: cronograma del 2 al 6 de marzo
El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.
Cronograma de atención del móvil ginecológico en Mendoza:
- Lunes 2: Centro de Salud Nº 56, Rodeo del Medio (CAPS Nº 56) - Maipú
- Martes 3: Centro de Salud Nº 53, Cruz de Piedra (CAPS Nº 53) - Maipú
- Miércoles 4: Hospital Dr. Domingo Sicoli, Belgrano 415, Villa Tulumaya - Lavalle
- Jueves 5: Centro de Salud Nº 43, Costa de Araujo (CAPS Nº 43) - Lavalle
- Viernes 6: Hospital Dr. Ramón Carrillo, Martín Fierro 1724 - Las Heras
Los estudios de la Unidad Ginecológica Móvil del Ministerio de Salud de Mendoza incluyen:
- Test de VPH
- Papanicolaou (PAP)
- Mamografía
También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.
Detectar a tiempo el cáncer de mama salva vidas
El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.
Factores de riesgo:
- Tener 40 años o más
- Antecedentes familiares directos
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo
8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.
Prevención y control del Cáncer de Cuello Uterino
El Cáncer de Cuello Uterino puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.
Factores de riesgo:
- Inicio temprano de relaciones sexuales
- Múltiples parejas
- Infecciones sin control médico
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo