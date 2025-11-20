Construcción en Mendoza: cuánto cuesta una casa de 80 m2 en noviembre

Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:

Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.

Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.

sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones. Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.

Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.

El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.

Construcción en Mendoza: cuánto cuesta construir una casa de 80 m2

El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4% al último anunciado por el organismo provincial.

Si una persona opta por iniciar la construcción de una vivienda de 80 m2 en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos considera, necesitaríamos un total de $100.605.688,8.