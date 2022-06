Conflicto con los anestesistas: ya se han suspendido más de 3.200 cirugías en la provincia

Por su parte, los anestesiólogos autoconvocados del sector público advirtieron que no hay forma de negociar si lo que les ofrecen no es una oferta salarial que supere ampliamente los 600 pesos por hora que actualmente cobran estos profesionales.

Más de 3200 cirugías suspendidas

Desde qque los anestesiólogos decidieron no renovar los contratos de prestaciones estatales, a comienzos de abril pasado, han dejado de realizarse unas 40 cirugías por día en los hospitales públicos. Así lo explicaron desde el área de Salud de la provincia.

Solo el hospital de niños Humberto Notti, tiene un atraso de unas 500 cirugías, una situación por demás complicada, porque este efector es el único hospital pediátrico de referencia de la región Cuyo.

Mientras que el Schestakow, hospital cabecera de San Rafael y el más importante del sur mendocino, ha suspendido 800 cirugías. Mientras que el Central y el Lagomaggiore también tienen más de 1.000 pacientes que han dejado de operarse por esta problemática.

Lo más complicado de todo el panorama es que lejos de solucionarse, tal y como se intentó hacer con la sanción de la Ley de Emergencia en Anestesiología, la situación persiste y se profundiza. Aun no han podido lograr que los trabajadores de esta especialidad médica regresen a brindar prestaciones en los hospitales estatales.

El conflicto con los anestesiólogos lleva 117 días

Desde el sector de los anestesiólogos autoconvocados, que reúne a 68 profesionales, lo que piden es una mejora salarial que supere ampliamente los 600 pesos por hora que ganan hoy en el sector público.

El conflicto comenzó el 25 de febrero, cuando los anestesiólogos advirtieron al gobierno que si no se mejoraban sus condiciones salariales, no iban a renovar los contratos de las prestaciones. Según comentaron desde este sector, no hubo respuestas y estos profesionales no renovaron los contratos, tal y como lo habían advertido a través de una nota.

Desde ese momento y a pesar de la sanción de la Ley de Emergencia, no volvieron a trabajar, a pesar de haberse formado una mesa de diálogo integrada por las partes involucradas en el conflicto -Ministerio de Salud y anestesiólgos- y también representantes del Poder Legislativo. La mesa se reunió dos veces desde la sanción de la Ley, no encontrando ninguna solución al respecto.

El jueves hubo rumores de una reunión en la que el gobierno iba a acercar una mejor propuesta, pero no se realizó.

Cabe aclarar que por la Ley de Emergencia en Anestesiología, el Ejecutivo puede suspender matrículas a los anestesiólogos que no se presenten a trabajar. Aunque todavía esto no ha sucedido, hay 65 profesionales en estas condiciones. Pero si esto sucede, también se resentirían las cirugías en la parte privada, porque son los mismos profesionales los que cumplen funciones en los dos sectores.