Confirmaron que este fin de semana extra largo para los chilenos aún no habrá aduana integrada

Báscolo explicó a Diario UNO: "La causa de no reintegramos con chile ahora es porque tenemos que poner en funcionamiento el sistema simplificado aduanero y realizar unas pruebas físicas durante 7 días. De experimentar esto en este feriado largo, y no tener la certeza de cómo va a responder el sistema, nos traería una complicación respecto a la funcionalidad".

paso cristo redentor aduana.jpg el sistema integrado de aduana y migraciones no funcionarán para el próximo fin de semana extra largo para los chilenos.

Antes de la pandemia, el único sistema integrado era el migratorio, pero el aduanero debía realizarse en ambos países. "Se usa una plataforma para carga de datos que va en forma conjunta con el sistema simplificado migratorio. Esa decir que, se va a usar la misma plataforma para cargar datos de migraciones y aduana, entonces no sabemos cómo va a responder y cómo va saturar con tanta carga el sistema. En el caso que no resulte, y tengamos que volver atrás en medio de este feriado largo, va a ser un problema y va a generar caos", argumentó Báscolo.

Debido a que se espera un gran movimiento en el paso Cristo Redentor, el coordinador sostuvo: "Está previsto que se completen las rotaciones del personal con todos los servicios, pero no vamos a funcionar integradamente. Ellos pondrán mucha gente en su complejo y nosotros en el nuestro, pero no volvemos al integrado concretamente porque no tenemos certeza que responda el sistema simplificado del control aduanero".

Inconvenientes para la unificación de sistemas del paso Cristo Redentor

En agosto, ambos países habían anunciado que desde el 1 de septiembre, junto con tradicional el cambio de horario del paso, que quedó habilitado las 24 horas, también comenzaría a funcionar el sistema integrado para los trámites aduaneros y migratorios, con el objetivo de optimizar los tiempos de espera y que las personas no tuviesen que bajarse del vehículo.

Hay varias versiones sobre lo que complicó el inicio de este sistema, pero Báscolo aseguró: "Lo vamos a hacer cuando finalice el feriado largo para ver cuál es la respuesta, pero con menos gente, porque si lo hacemos con tanta gente y el sistema no funciona va a ser un caos. Si vienen funcionarios chilenos a trabajar fuera del sistema integrado y no pueden hacer la carga de datos de forma diferida, esto va a generar una demora tremenda del lado argentino".

Aduana - Turistas.jpg Las tradicionales esperas de vehículos para hacer los trámites para circular entre Chile y Argentina.

"Teníamos que garantizarles a los chilenos el servicio del agua potable, por lo que trabajamos y se les garantizó desde el 31 de agosto en el centro de fronteras", indicó Báscolo como uno de los primeros inconvenientes que se les presentó, pero lo solucionaron a tiempo.

Luego, "la habitabilidad que se refaccionó para los funcionarios chilenos, y de acuerdo a las exigencias de ellos que no puede haber más de 2 funcionarios por habitación, nos impide convocar a muchos más funcionarios para trabajar en forma integrada sin el sistema simplificado. Significa que tenemos que tener muchos más funcionarios si no está funcionando el simplificado de aduana chilena, y no tenemos tanta capacidad de albergar a tantos funcionarios porque, al no estar simplifica la carga tiene que ser manual, y esto genera enormes demoras".

Además, indicó que "Chile no puede hacer la carga de forma diferida, porque les hicieron una auditoría interna y encontraron que cuando esto se hace de esta manera hay inconsistencias en los datos".

El comunicado del Complejo Libertadores

"Ante el alto flujo vehicular que se espera para este fin de semana, los equipos de coordinación de Argentina y Chile, y los servicios contralores de frontera, trabajarán en medidas especiales en los complejos fronterizos", indicaron en un comunicado oficial.

"Se proyecta un incremento considerable en el flujo de vehículos en las rutas de salida de Chile hacia el exterior, sobre todo por el paso fronterizo Los Libertadores, donde se espera que crucen la frontera una gran cantidad de vehículos particulares y buses de turismo hacia Argentina y viceversa, pero el paso fronterizo a la fecha no se encuentra integrado", confirmaron.

ingreso a chile paso los libertadores.jpg El paso Cristo Redentor funcional las 24 horas desde el 1 de septiembre.

Explicaron que, para enfrentar este crecimiento de circulación de vehículos para el próximo fin de semana "los servicios públicos a cargo de las actividades de control y los equipos de coordinación de ambos países han generado una planificación que incorpora un aumento de las dotaciones de manera de atender con la máxima capacidad la mayor parte del día".

“Estamos incrementando la dotación y las medidas para lograr acortar los tiempos de atención. Estamos conscientes que Argentina está trabajando para aumentar su personal y lograr integrar ambos complejos, pero mientras actuemos por separado, les pedimos a las personas planificar con antelación su viaje y tomar los resguardos necesarios ante mayores tiempos de espera”, indicó el funcionario chileno de Los Andes, Cristián Aravena.

Para los chilenos, el próximo viernes 16 de septiembre es feriado nacional previo a fiestas patrias, el domingo 18 es el día de la Independencia Nacional chilena, y el lunes 19 es el día de las Glorias del Ejército.

Requisitos y recomendaciones

Desde septiembre se eliminó la declaración jurada (C19) para todos los viajeros que quieran ingresar a Chile. Se puede ingresar con el certificado de vacunación entregado por el país de origen junto con el documento de identidad, pero ya no se exigirá más la homologación de las vacunas. En el caso que la persona no se haya vacunado, deberán presentar un PCR negativo con un máximo 48 horas desde la salida hacia Chile.

Además, se les recomienda a quienes viajen entre Chile y Argentina programar su viaje con anticipación y si es posible, cruzar la frontera antes del viernes 16 y postergar el retorno a su país de origen para después del lunes 19 de septiembre.

paso a chile los libertadores.jpg

Llevar abrigo, comida y agua debido a los fuertes vientos que hay en altura, y los temporales que pueden ocurrir, lo que muchas veces hace que el cruce de un país a otro quede cerrado, por lo que también solicitaron revisar el pronóstico del tiempo para evitar quedarse varado y pasar un mal momento en caso de una nevada o condiciones climáticas adversas.

Tener combustible suficiente para realizar el viaje, además de chequear las condiciones generales del vehículo para evitar cualquier accidente o contratiempo, además de contar con todos los elementos de seguridad.

Llevar los documentos obligatorios para pasar de un país a otro, y en el caso de los menores de edad que viajan junto a sus padres, deben tener el documento de identidad, certificado de nacimiento y/o documentos de filiación.

Si viajan sin uno de sus padres, deben portar autorización notarial del padre que no viaja, y si viaja sin ninguno de sus padres debe tener la autorización notarial de ambos.

