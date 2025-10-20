Confirmada la mejor noticia para jubilados que cobran por ANSES en noviembre y diciembre

Aquellos jubilados que cobran la mínima van a recibir un bono de $70.000, mientras que los que la pasan por hasta $69.999, van a recibir un proporcional, según lo especificado por el Gobierno nacional.

La idea es que con este pago extra, o bono, los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Anuncio de aumento de ANSES para jubilados

Como todos los meses, ANSES dará un aumento a los jubilados en el mes de noviembre. Actualmente, la mínima es de $326.298,38 y de $396.298,38, si se incluye el bono.

El nuevo aumento de ANSES para todos los jubilados será de 2,1%, por lo que jubilación mínima pasará a ser de $333.150,65 y con el bono llegará a $403.150,65.

anses, jubilados (8)

La mala noticia sobre el bono de ANSES para jubilados

Sin embargo, no todas son buenas noticias en lo que respecta al bono de ANSES, ya que según cada decreto oficializado por el gobierno de Javier Milei, este pago extra no es considerado a la hora de calcular el aguinaldo para los jubilados.

En otras palabras, el pago del aguinaldo, que realiza ANSES, solamente tiene en cuenta la jubilación y no el bono, por lo que está confirmado que no va a superar los $175.000.