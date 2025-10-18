Cuánto cobrarán los jubilados entre aumento y bono en noviembre

El gobierno de Javier Milei venía de 3 meses consecutivos en los que el porcentaje de inflación se mantenía por debajo del 2%, inclusive hasta fue decreciendo, aunque sea unos decimales. Este nuevo indicador viene a romper con esta tendencia y supera el número.

Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a lo anunciado por el INDEC, el porcentaje de inflación es del 2.1%. Este indicador será el próximo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES.

jubilados, anses El aumento de ANSES a jubilados será mayor al 2%.

Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:

Jubilación mínima $333.157,28

Jubilación máxima $2.241.604,19

Jubilados y un nuevo bono en noviembre: cuánto acreditará ANSES

El gobierno de Javier Milei tiene decidido que, en el mes de noviembre, los jubilados de la mínima reciban nuevamente el bono que viene reforzando sus haberes desde inicios de la gestión, en el 2024.

Este bono llegará a la par de las mensualidades de ANSES, y se acredita exclusivamente a los jubilados de la mínima, PUAM y pensionados. Estos son los grupos que, a los ojos del gobierno nacional, son los que menos cobran.

Se trata de un bono de 70 mil pesos, que permitirá que jubilados de la mínima, en conjunto con los haberes de ANSES, superen la barrera de los 400 mil pesos.

Anses, jubilados (22) A pesar de las confirmaciones de noviembre, ANSES aún paga lo correspondiente a octubre a jubilados

ANSES continúa pagando octubre: cuándo cobran los jubilados

ANSES se encuentra pagando los haberes de los jubilados correspondientes al mes de octubre, a pesar de que todas las novedades correspondan al mes entrante.

De acuerdo a lo estipulado en el calendario de pago de octubre, ANSES seguirá pagando a jubilados en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo