Cuánto cobrarán los jubilados entre aumento y bono en noviembre

En los últimos días, ANSES anticipó el próximo porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales. En el caso de los adultos mayores, el mes de noviembre llega con una doble novedad, ya que además recibirán un importante bono.
Noviembre ya pone a los jubilados en la previa de fin de año y de lo que será el aguinaldo, y ANSES brindó dos grandes noticias para el onceavo mes del año a este grupo. Quienes cobran la máxima y la mínima ya saben el nuevo porcentaje de aumento, pero los segundos también verán reforzado sus haberes con un interesante bono extra.
ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con aumento
El INDEC anunció recientemente el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, correspondiente al mes de septiembre. Esta confirmación fue más que interesante para ANSES, que le permitió conocer el próximo aumento para los beneficiarios.
El gobierno de Javier Milei venía de 3 meses consecutivos en los que el porcentaje de inflación se mantenía por debajo del 2%, inclusive hasta fue decreciendo, aunque sea unos decimales. Este nuevo indicador viene a romper con esta tendencia y supera el número.
Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo a lo anunciado por el INDEC, el porcentaje de inflación es del 2.1%. Este indicador será el próximo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES.
Teniendo en cuenta este aumento, ANSES pasará a pagar los siguientes montos a jubilados en noviembre:
- Jubilación mínima $333.157,28
- Jubilación máxima $2.241.604,19
Jubilados y un nuevo bono en noviembre: cuánto acreditará ANSES
El gobierno de Javier Milei tiene decidido que, en el mes de noviembre, los jubilados de la mínima reciban nuevamente el bono que viene reforzando sus haberes desde inicios de la gestión, en el 2024.
Este bono llegará a la par de las mensualidades de ANSES, y se acredita exclusivamente a los jubilados de la mínima, PUAM y pensionados. Estos son los grupos que, a los ojos del gobierno nacional, son los que menos cobran.
Se trata de un bono de 70 mil pesos, que permitirá que jubilados de la mínima, en conjunto con los haberes de ANSES, superen la barrera de los 400 mil pesos.
ANSES continúa pagando octubre: cuándo cobran los jubilados
ANSES se encuentra pagando los haberes de los jubilados correspondientes al mes de octubre, a pesar de que todas las novedades correspondan al mes entrante.
De acuerdo a lo estipulado en el calendario de pago de octubre, ANSES seguirá pagando a jubilados en las siguientes fechas:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre