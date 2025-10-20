ANSES: hasta cuándo y cómo inscribirme a la Libreta AUH

De acuerdo a como la presenta ANSES en su página oficial, la Libreta AUH es un bono que se compone de cada 20% retenido al beneficiario de la asignación durante los ultimos 12 meses. Hay que saber que el monto que se paga, siempre representa al año anterior, es decir, en este caso se acredita lo del 2024.

Para poder recibir este bono, ANSES solicita realizar una inscripción con la cual se constate que, entre otras cosas, el niño vaya al colegio, reciba las vacunas correspondientes y vaya regularmente a recibir atención médica. Una vez presentada y aprobada, el titular de AUH lo cobra 60 días después.

ANSES presentación Libreta AUH Según ANSES, la inscripción para el bono de AUH tiene fecha límite.

El beneficiario de AUH tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para presentar la documentación necesaria en ANSES.

En este caso, ANSES paga lo correspondiente al 2024. Los montos para AUH son los siguientes:

Menor de edad (Monto General): $188.069,40

Menor de edad (Zona 1): $244.491,60

Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00

Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60

ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

La inscripción a la Libreta AUH ya está abierta, y es que ANSES recibe toda la documentación para así poder recibir este importante monto.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

ANSES-Libreta-AUH.jpg El paso a paso para inscribirse a la Libreta AUH está detallado en la página de ANSES.

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación: