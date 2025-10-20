ANSES: hasta cuándo y cómo inscribirme a la Libreta AUH

ANSES anunció que, exclusivamente los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pueden solicitar un importante bono que actualmente supera los 180 mil pesos, y va en ascenso.
La Libreta AUH es un mecanismo de ANSES para lograr que los beneficiarios de AUH cumplan con las exigencias básicas de cuidado de sus hijos. Para recibir este importante bono, hay que realizar una pequeña y rápida inscripción, que tiene fecha límite.
Qué es la Libreta AUH y hasta cuándo puedo inscribirme en ANSES
La Libreta AUH es uno de los bonos que pueden recibir los beneficiarios de AUH, y que se suman a otros como el Complemento Leche, Ayuda Escolar Anual o Tarjeta Alimentar. A diferencia de los demás refuerzos, es exclusivo para este grupo y es el que representa un monto mayor para el titular de la prestación.
De acuerdo a como la presenta ANSES en su página oficial, la Libreta AUH es un bono que se compone de cada 20% retenido al beneficiario de la asignación durante los ultimos 12 meses. Hay que saber que el monto que se paga, siempre representa al año anterior, es decir, en este caso se acredita lo del 2024.
Para poder recibir este bono, ANSES solicita realizar una inscripción con la cual se constate que, entre otras cosas, el niño vaya al colegio, reciba las vacunas correspondientes y vaya regularmente a recibir atención médica. Una vez presentada y aprobada, el titular de AUH lo cobra 60 días después.
El beneficiario de AUH tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para presentar la documentación necesaria en ANSES.
En este caso, ANSES paga lo correspondiente al 2024. Los montos para AUH son los siguientes:
-
Menor de edad (Monto General): $188.069,40
Menor de edad (Zona 1): $244.491,60
Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00
Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60
ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH
Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.
La inscripción a la Libreta AUH ya está abierta, y es que ANSES recibe toda la documentación para así poder recibir este importante monto.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela