La Ayuda Escolar, que se paga mediante la ANSES, es un apoyo económico que tiene como objetivo asistir a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar (SUAF) en el inicio de cada ciclo lectivo. Se requiere la presentación de un certificado escolar para ser activado.
¿Hasta cuándo hay tiempo de solicitar la Ayuda Escolar 2025?
La Ayuda Escolar es un apoyo económico anual que paga ANSES para colaborar con los gastos escolares. Cuándo es la fecha límite para realizar el trámite
ANSES abona de manera automáticamente la Ayuda Escolar, que es una asignación de pago único por cada hijo en edad escolar y este año tiene un monto fijo de $85.000 por hijo.
Se paga la Ayuda Escolar siempre y cuando, se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. En el caso que la presentación fuera después de esa fecha se acredita a los 60 días de haber realizado el trámite.
Ayuda Escolar 2025: cuándo es la fecha límite para realizar el trámite
La ANSES explica que los beneficiarios que aún no han hecho el trámite para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2025 y deseen hacerlo, tienen tiempo de realizar el trámite hasta el 31 de diciembre a través de mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Conforme lo establecido por el Decreto 62/2025, el valor de la Ayuda Escolar es de $85.000 y se mantiene fijo durante todo el ciclo lectivo 2025.
Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) que es de $42.039, más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) para alcanzar por única vez los 85 mil pesos.
La Ayuda Escolar es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. Y no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
Paso a paso para tramitar la Ayuda Escolar Anual
- Ingresá a mi ANSES: desde la app vas a la sección hijos y seleccionás presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.
- Generá el certificado: hay que elegir el punto generar certificado y luego completar todos los datos solicitados. Finalmente, se coloca el punto generar.
- Imprimí el certificado: el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto.
- Subirlo a mi ANSES: entrá nuevamente a mi ANSES a la sección de Certificado Escolar, apunta a Subir certificado y cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.
ANSES: requisitos para cobrar la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:
- Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad
Los requisitos son los siguientes:
Del hijo:
- Tener entre 45 días y 17 años inclusive
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación