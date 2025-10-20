¿Hasta cuándo hay tiempo de solicitar la Ayuda Escolar 2025?

Anses Ayuda Escolar 2025 1.jpg La Ayuda Escolar Anual 2025 la pueden cobrar los titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo o Hija) y SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) que aún no hayan realizado el trámite.

Ayuda Escolar 2025: cuándo es la fecha límite para realizar el trámite

La ANSES explica que los beneficiarios que aún no han hecho el trámite para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2025 y deseen hacerlo, tienen tiempo de realizar el trámite hasta el 31 de diciembre a través de mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Conforme lo establecido por el Decreto 62/2025, el valor de la Ayuda Escolar es de $85.000 y se mantiene fijo durante todo el ciclo lectivo 2025.

ANSES-formulario-Ayuda-Escolar.jpg La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año. Es para familias con hijos que asisten a instituciones educativas debidamente registradas.

Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) que es de $42.039, más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) para alcanzar por única vez los 85 mil pesos.

La Ayuda Escolar es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. Y no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

Paso a paso para tramitar la Ayuda Escolar Anual

Ingresá a mi ANSES: desde la app vas a la sección hijos y seleccionás presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

Generá el certificado: hay que elegir el punto generar certificado y luego completar todos los datos solicitados. Finalmente, se coloca el punto generar.

Imprimí el certificado : el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto.

: el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto. Subirlo a mi ANSES: entrá nuevamente a mi ANSES a la sección de Certificado Escolar, apunta a Subir certificado y cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.

ANSES: requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos son los siguientes:

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: