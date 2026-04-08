Mar del Plata fue el escenario de un fallo judicial sin precedentes en materia de derechos de los animales y responsabilidad civil. Una conocida veterinaria de la ciudad fue condenada a pagar una suma superior a los 17 millones de pesos tras la muerte de una perra que había sido dejada en el lugar para un servicio de rutina: baño y peluquería.
Condenan a una veterinaria a pagar $17 millones por la muerte de una perra
Una veterinaria fue condenada a pagar una suma de $17.000.000 por la muerte de una perra que había sido dejada para el servicio de peluquería
El hecho, que ocurrió en enero de 2023, culminó esta semana con la sentencia del juez Bernardo Diez, quien determinó que el establecimiento no cumplió con los estándares de cuidado necesarios, derivando en el trágico final del animal.
Un servicio de rutina que terminó en tragedia
Lo que debía ser una jornada habitual de cuidado estético para la mascota se transformó en una pesadilla para sus dueños. Según consta en la demanda, la perra fue entregada en perfectas condiciones de salud para recibir un baño. Sin embargo, horas después, los propietarios fueron notificados del fallecimiento.
La investigación y las pericias presentadas durante el proceso judicial fueron claves para demostrar la responsabilidad del establecimiento. El fallo subraya que quienes brindan servicios veterinarios y de cuidado estético animal asumen una "obligación de seguridad" que, en este caso, fue vulnerada.
Los detalles del fallo: ¿Por qué una cifra tan alta?
La indemnización de $17.000.000, a la que se le deberán sumar los intereses acumulados desde el momento del hecho, superó incluso el monto reclamado inicialmente por los damnificados. El juez Diez fundamentó esta cifra basándose en varios pilares:
- Responsabilidad Civil: El establecimiento no pudo demostrar que el fallecimiento fuera por causas ajenas a su manejo.
- Daño Moral: Este es el punto más disruptivo del fallo. La justicia reconoció el profundo sufrimiento emocional y el quiebre que significa la pérdida de un "miembro de la familia" bajo estas circunstancias.
- Valor de la mascota: Más allá del valor económico de la raza o el animal, se ponderó el vínculo afectivo incalculable entre los dueños y su perra.
Un precedente clave para la mala praxis veterinaria
Este caso marca un antes y un después para las veterinarias y centros de estética animal en la provincia de Buenos Aires. El fallo envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de la negligencia o mala praxis.
Hasta hace unos años, las mascotas eran consideradas legalmente como "cosas", lo que limitaba las indemnizaciones a su valor de mercado. Sin embargo, sentencias como esta refuerzan la tendencia jurídica actual que reconoce a los animales como "seres sintientes" y otorga un peso real al daño psicológico de sus cuidadores.