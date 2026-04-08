Condenan a una veterinaria a pagar $17 millones por la muerte de una perra

La investigación y las pericias presentadas durante el proceso judicial fueron claves para demostrar la responsabilidad del establecimiento. El fallo subraya que quienes brindan servicios veterinarios y de cuidado estético animal asumen una "obligación de seguridad" que, en este caso, fue vulnerada.

Los detalles del fallo: ¿Por qué una cifra tan alta?

La indemnización de $17.000.000, a la que se le deberán sumar los intereses acumulados desde el momento del hecho, superó incluso el monto reclamado inicialmente por los damnificados. El juez Diez fundamentó esta cifra basándose en varios pilares:

Responsabilidad Civil: El establecimiento no pudo demostrar que el fallecimiento fuera por causas ajenas a su manejo.

El establecimiento no pudo demostrar que el fallecimiento fuera por causas ajenas a su manejo. Daño Moral: Este es el punto más disruptivo del fallo. La justicia reconoció el profundo sufrimiento emocional y el quiebre que significa la pérdida de un "miembro de la familia" bajo estas circunstancias.

Este es el punto más disruptivo del fallo. La justicia reconoció el profundo sufrimiento emocional y el quiebre que significa la pérdida de un "miembro de la familia" bajo estas circunstancias. Valor de la mascota: Más allá del valor económico de la raza o el animal, se ponderó el vínculo afectivo incalculable entre los dueños y su perra.

Un precedente clave para la mala praxis veterinaria

Este caso marca un antes y un después para las veterinarias y centros de estética animal en la provincia de Buenos Aires. El fallo envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de la negligencia o mala praxis.

Hasta hace unos años, las mascotas eran consideradas legalmente como "cosas", lo que limitaba las indemnizaciones a su valor de mercado. Sin embargo, sentencias como esta refuerzan la tendencia jurídica actual que reconoce a los animales como "seres sintientes" y otorga un peso real al daño psicológico de sus cuidadores.