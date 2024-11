Concluyeron los exámenes para entrar a los colegios de la UNCuyo con la prueba de Matemática

Si bien el sábado 9 de noviembre no se presentaron todos los chicos y chicas que podían rendir Lengua, no haber dado ese paso no los deshabilitaba para rendir Matemática, pero sí hay que considerar que la nota final es un promedio entre ambos resultados.

En cuanto a la calificación definitiva, que es la que les dará la oportunidad de ingresar a los colegios y modalidades elegidas, estará lista este viernes 22 a las 12 y los resultados se podrán ver en el sitio web de la UNCuyo.