Un truco casero es una herramienta de casa natural, artesanal y sencilla que suele utilizarse para solucionar todo tipo de problemas en el hogar. Existen trucos limpiar, desinfectar, repeler plagas, arreglar objetos rotos, mejorar recetas de cocinar, coser ropa y reciclar materiales.
Con un truco casero: cómo barrer y juntar los vidrios rotos sin cortarte
El vidrio roto puede ser muy peligroso si no se limpia y desecha de la forma correcta. Por suerte existe un truco casero para ello
Hoy te comparto un truco casero y algunas variantes para que puedas recoger el vidrio roto del piso sin cortarte ni dejar restos que luego puedas pisar.
Es importante que utilices guantes y calzado grueso siempre que vaya a limpiar vidrio en el piso para evitar cortes y accidentes.
Cómo puedo juntar el vidrio roto de manera segura: con un truco casero
Existen muchos procedimientos, técnicas y trucos para juntar los vidrios sin cortarte. A continuación te comparto tres opciones de truco casero para ello.
Lo primero y principal, sin importar el truco casero, es juntar el vidrio grueso más visible y posteriormente juntar los trozos pequeños. Utiliza una escoba y una pala y coloca el vidrio en una caja.
- El primer truco casero consiste en utilizar un trozo de pan para juntar el vidrio. Presiona el trozo de pan contra el piso, la idea es que el vidrio quede incrustado en la rodaja y no te cortes por intentar levantarlo con las manos.
- La segunda opción de truco casero es igual de fácil. Para ello vas a necesitar cinta adhesiva gruesa. Pega tiras de cinta en la zona donde se rompió el vidrio. Al despegarlas quedará el vidrio pegado en la cinta.
- Como tercer y último truco casero, puedes utilizar un trozo de papel absorbente mojado. Coloca el papel sobre la zona donde se rompió el vidrio y presiona levemente sin cortarte.
Una vez que realices cualquiera de los trucos, limpia la zona con una escoba y trapeador para remover el vidrio y polvo que puede haber quedado. Un truco casero, sencillo, rápido y seguro que puedes realizar en casa con pocos elementos.
Un truco casero y algo más: cuál es la forma correcta de desechar el vidrio roto
Una vez que recoges el vidrio que se rompió en casa por accidente, lo ideal es colocarlo en una caja de cartón sin orificios ni roturas, o cubrirlo bien con papel de diario. También puedes usar telas o bolsas de plástico gruesas.
Etiqueta bien el recipiente con el vidrio para indicar a quien lo recoja que adentro contiene material peligroso. Cierra bien la caja o bolsa con cinta para que el vidrio no se salga y deséchalo en el cesto de basura o en un punto verde de reciclaje.