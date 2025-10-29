Con un truco casero: cómo barrer y juntar los vidrios rotos sin cortarte

barrer vidrio roto Con este truco casero puedes evitar cortes y eliminar el vidrio del suelo de manera segura.

Cómo puedo juntar el vidrio roto de manera segura: con un truco casero

Existen muchos procedimientos, técnicas y trucos para juntar los vidrios sin cortarte. A continuación te comparto tres opciones de truco casero para ello.

Lo primero y principal, sin importar el truco casero, es juntar el vidrio grueso más visible y posteriormente juntar los trozos pequeños. Utiliza una escoba y una pala y coloca el vidrio en una caja.

pan y cinta adhesiva El pan atrapa los pedazos de vidrio al igual que el pegamento de la cinta adhesiva.

El primer truco casero consiste en utilizar un trozo de pan para juntar el vidrio . Presiona el trozo de pan contra el piso, la idea es que el vidrio quede incrustado en la rodaja y no te cortes por intentar levantarlo con las manos.

consiste en utilizar un trozo de pan para juntar el . Presiona el trozo de pan contra el piso, la idea es que el quede incrustado en la rodaja y no te cortes por intentar levantarlo con las manos. La segunda opción de truco casero es igual de fácil. Para ello vas a necesitar cinta adhesiva gruesa. Pega tiras de cinta en la zona donde se rompió el vidrio . Al despegarlas quedará el vidrio pegado en la cinta.

es igual de fácil. Para ello vas a necesitar cinta adhesiva gruesa. Pega tiras de cinta en la zona donde se rompió el . Al despegarlas quedará el pegado en la cinta. Como tercer y último truco casero, puedes utilizar un trozo de papel absorbente mojado. Coloca el papel sobre la zona donde se rompió el vidrio y presiona levemente sin cortarte.

Una vez que realices cualquiera de los trucos, limpia la zona con una escoba y trapeador para remover el vidrio y polvo que puede haber quedado. Un truco casero, sencillo, rápido y seguro que puedes realizar en casa con pocos elementos.

Un truco casero y algo más: cuál es la forma correcta de desechar el vidrio roto

copa rota Ante cualquier corte o accidente con vidrios y cristales recurre a un médico.

Una vez que recoges el vidrio que se rompió en casa por accidente, lo ideal es colocarlo en una caja de cartón sin orificios ni roturas, o cubrirlo bien con papel de diario. También puedes usar telas o bolsas de plástico gruesas.

Etiqueta bien el recipiente con el vidrio para indicar a quien lo recoja que adentro contiene material peligroso. Cierra bien la caja o bolsa con cinta para que el vidrio no se salga y deséchalo en el cesto de basura o en un punto verde de reciclaje.