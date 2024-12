Cómo sobrevivir a mi familia: estrategias para salvar el árbol genealógico antes de talarlo

Hace algún tiempo asumí que no estoy en ninguno de estos dos grupos y que el fin de año me revuelve los recuerdos y como a mi, a muchas personas diciembre es un viaje de ida hacia las fotos que antes cabían en los portarretratos y hoy regresan para doler.

En esto no me siento única. He recorrido muchos consultorios de psicólogos y psicólogas, y con cada uno de los que he hablado, coinciden en que las fiestas de fin de año pueden generar más bajones a los que ya de por si no la están pasando bien.

estres navideño.jpg Bucear en el árbol genealógico y encontrar sus fallas te puede llegar a explicar esas ganas locas de podar el árbol de Navidad Imagen ilustrativa de Internet

Muchas veces, cuando los vínculos duelen, son como el cáncer: no basta con intentar atacarlos con quimioterapia. Hay personas se inclinan por sumar -entiéndase en el estricto sentido de la palabra "sumar" y no reemplazar"- otras alternativas, flores de Bach, meditación, yoga, cambio de hábitos alimenticios.

¿Sirve para curarse? seguramente jamás reemplace un tratamiento médico. Pero si predispone a los seres humanos a mejorar su actitud frente a un dolor, ¿por qué no probar?

En este caso, lo que está enfermo y late como una herida sin cicatrizar es el cordón umbilical que nos une a una familia que en lugar de nutrirnos, nos lastima.

Entonces, ¿qué son las Constelaciones familiares y la Biodescodificación? dos herramientas que intentan echar luz en las raíces de un árbol genealógico que si no se sana, habrá que pensar en talarlo.

Las constelaciones familiares, un espacio para repensar los vínculos

Para tratar de entender de qué se trata esta propuesta que no promete sanar pero sí replantearse los "códigos familiares" pedí ayuda a personas que se dedican a facilitar los talleres de Constelaciones Familiares, entre otras personas, quien me lo pudo explicar con más claridad fue Marco Alemán.

Las Constelaciones Familiares se realizan en un taller, grupal o individual, en el que la persona que va a constelar lleva un planteo concreto de algo que le afecta en su vida, en relación con su familia. Alemán explicó que cada facilitador tiene su estilo dependiendo de dónde se haya formado, pero en general, los talleres se llevan adelante de maneras similares.

Se constela sobre una situación o vínculo en concreto: la relación con el padre o madre, por ejemplo. En este momento se le piden algunos datos a la persona que va a constelar, pero aquí Alemán realizó una salvedad.

No es mucho lo que se le pregunta a quien va a constelar, porque cuando uno habla mucho de lo que quiere trabajar, ya lo hace dando un diagnóstico al dar un diagnóstico, uno ya está interpretando No es mucho lo que se le pregunta a quien va a constelar, porque cuando uno habla mucho de lo que quiere trabajar, ya lo hace dando un diagnóstico al dar un diagnóstico, uno ya está interpretando

Alemán explicó también que en constelaciones se trabaja con un "lenguaje del alma", por esto, mientras El menos datos se tenga es mejor. El especialista en Constelaciones remarcó que para realizar una constelación, el facilitador va haciendo algunas preguntas de acuerdo a lo que que va surgiendo en el momento.

familia-arbol-genealogico.jpg Las Constelaciones Familiares pueden ser útiles para poner a cada vínculo en su lugar Imagen ilustrativa de internet

El especialista manifestó que en Constelaciones Familiares se parte de una situación en particular para intentar llegar al "alma" de la familia, sin embargo aclaró que si bien el comienzo de la constelación es un hecho en concreto, puede ser que después la constelación derive en otro camino.

Si es un taller grupal, el resto de los participantes ocupan los lugares de la familia según lo elija la persona que va a constelar.

En cambio, si es una experiencia individual, los vínculos familiares se representan a través de objetos como muñecos o imágenes.

En ambos casos se intenta llegar al mismo destino: al lugar en el que el vínculo duele.

Según contó Alemán, no todas las personas que asisten a un taller de constelaciones quieren vivir la experiencia, algunos van por curiosidad, aunque en más de una oportunidad, terminan participando.

El facilitador explicó que lo que sucede en estos talleres no es psicodrama, sino –dicho en sus propios términos- que “se abre el alma de la familia” de las personas que asisten a constelar.

El desarrollo de estos talleres, según explicó el especialista, es inesperado. A veces, los participantes elegidos para representar ese vínculo, no tienen que hacer nada, porque lo que se impone es un movimiento -como acercarse o alejarse- un sentimiento -como tristeza o enojo- y eso se expresa corporalmente, o se dice una frase sin tener ninguna preparación previa y la persona que consulta se sorprende porque es la frase que siempre decía su padre o su madre

“Esto no tiene mucha explicación y es donde los psicólogos cuestionan a las constelaciones. Son cosas que simplemente suceden y no se pueden explicar”, remarcó Alemán.

También explicó que ellos como facilitadores también se dejan llevar porque no tienen idea de lo que va a pasar.

Los que nos formamos en constelaciones, aprendemos a ver lo que está delante de todo el mundo pero los demás no lo ven o no le prestan atención Los que nos formamos en constelaciones, aprendemos a ver lo que está delante de todo el mundo pero los demás no lo ven o no le prestan atención

La comunicación verbal, señaló Alemán, es una de las formas de comunicarse, pero también hay intercambios de energía –gente a la que nos acercamos y nos produce alegría, desánimo o rechazo- en constelaciones se trabaja a través de lo que otro nos provoca”.

Cómo indagar en un árbol genealógico que nos está dando problemas

Otra de las alternativas que no tienen por qué anular sino que puede sumarse a una terapia tradicional es la Biodescodificación, o como también se la conoce “Descodificación Bioemocional”.

Se trata de una herramienta que intenta encontrar el origen emocional de las dolencias, pueden ser físicas, psíquicas o espirituales, para poder sanarlas.

No se plantea como una alternativa a la medicina tradicional, sino como un complemento.

El español y licenciado en Psicología Enric Corbera es el creador de esta forma de abordaje de la gestión de las emociones, y lo que intenta es buscar las respuestas tanto en las vivencias actuales de las personas que van a consultar como en su familia próxima o en su árbol genealógico.

biodescodificación.jpg De aprender a identificar donde las emociones comienzan a doler se trata la Biodescodificación, según las personas que utilizan estas herramientas, muchas veces la respuesta está en el árbol genealógico Imagen Ilustrativa de Internet

Marcelo Giménez, es profesor de Lengua y Literatura y se formó como facilitador de Biodescodificación.

Él explicó cómo la biodescodificación se usa para desprogramar o desactivar algunas vivencias negativas que se perpetúan en el inconsciente y luego en ciertas momentos de la vida se ponen de manifiesto.

“Lo que yo hago es buscar primero en la vida del consultante, a ver qué puedo encontrar de acuerdo al conflicto que me plantea, para trabajar los síntomas: angustia o enfermedades", Digamos que este es el primer paso del trabajo de biodescodificación y no el de ir directamente a ver cómo influye en mi vida uno de mis tatarabuelos italianos.

Sin embargo, la cadena sigue. Si no hay nada en la vida de la persona que consulta para desactivar haciéndolo consciente, entonces se indaga en la experiencia de los padres, para saber qué pasó entre ellos incluso antes de la concepción de la persona que consulta. Si tampoco allí está el problema, entonces se empieza a estudiar el árbol genealógico, para comprender en los vínculos del pasado las problemáticas del presente y gestionarlas.

El árbol genealógico no se puede podar, está ahí, es como es. Lo que sí se puede podar son algunos programas que lleva consigo el o la consultante El árbol genealógico no se puede podar, está ahí, es como es. Lo que sí se puede podar son algunos programas que lleva consigo el o la consultante

El biodecodificador se toma solamente de la emoción, él no se mete en la parte clínica, y tiene que ser muy responsable para determinar cuando ya no puede ayudar a la persona que consulta, para advertírselo.

Giménez insistió en que la Biodecodificación es un abordaje complementario y no alternativo a la medicina y a la psicología. Es una herramienta más que le sirve a la persona que consulta para determinar dónde puede estar el motivo por el que se tiene determinada dolencia o se vive cierta experiencia angustiante.

Según la Biodecodificación, muchas de esas experiencias o dolencias pueden tener respuestas en las vivencias actuales, y otras, en cuestiones ancestrales.

¿Se resuelven los vínculos por medio de estos abordajes?

La verdad es que tanto Alemán con respecto a las Constelaciones Familiares, como Giménez sobre la Biodescodificación, aseguraron que lo que se le abre a la persona que consulta es una imagen de solución, una indicación de rumbo, hacia dónde encontrar esa respuesta que se busca.

"No se encuentra la solución de las situaciones complejas, sino en la forma en que yo me paro frente a ellas", sostuvo Alemán.

Se puede constelar vínculos con personas que no están vivas –Alemán aclaró que “la mirada del alma no tiene espacio ni tiempo”, con personas que no conocimos, pero que por algún motivo aparecen en la constelación.

“Con los ancestros suele suceder que hay una presencia y experiencias de vida fuertes que nos unen a ellos, como puede haber ocurrido con algún pariente que haya huido de la guerra, una situación así marca a la familia”, explicó el facilitador y agregó que muchas veces el hecho de tratar el vínculo es simplemente saber darle el lugar que no sabíamos que esa persona o esa vivencia tenia en nuestra vida.

árbol genealógico de los corleone.jpg

Entonces, ¿estas opciones de abordaje de problemáticas familiares son válidas? yo no soy quien para responder a esta pregunta. Solamente puedo compartir mi experiencia: cuando los vínculos sangran, las personas podemos dejarlos sangrar o buscar en donde está la herida abierta e intentar curarla y para esto, no hay uno solo, sino múltiples caminos.

Para mi buscar respuestas a por qué sangra lo que sangra es siempre bueno.

Sin embargo, también existe un límite, el minuto en el que las preguntas no tienen más respuestas y hay que asumir ese vacío también. y aunque no esté documentando en ningún papel, creo que el árbol genealógico también se poda. Se puede brindar con uno mismo, o con una misma y dar vuelta la página.