Cómo saber cuánto un chocolate es realmente bueno

chocolate.jpg

Cómo saber cuándo un chocolate es verdaderamente sabroso

Más allá de la dulzura, saber cuando un chocolate es realmente bueno tiene algunos secretos. De hecho, los especialistas sostienen que el truco está en degustarlos tal como si fuese un vino.

El primer paso para saber cuándo un chocolate es bueno, tiene que ver con el oído y el tacto. Tome el chocolate y rómpalo cerca de su oído. Si este hace un sonido seco y claro, entonces es buena señal, ya que significa que está templado y que conservará su textura.

Asimismo, un chocolate bien hecho debe tener un brillo uniforme y una superficie lisa. Si no es así, es una mala señal, lo que no significa que no sea comestible, pero puede haber tenido un mal proceso o almacenamiento.

chocolates 1.jpg

Sin dudas, el olor del chocolate es uno de los aspectos que más atrae de este tipo de alimentos. Si es bueno, tendrá matices a caramelo, frutos secos o especias, según el cacao usado y el origen que posea.

Ahora, sí, habiendo llegado ese momento, toca probar el chocolate. En ese sentido, no lo mastique de inmediato, deje que desaparezca en su paladar y que el chocolate lo lleve a tener una experiencia única.

Si el chocolate cumple con todas esas condiciones, entonces será probablemente uno de los mejores que haya probado en su vida.